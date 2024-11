"Otrzymuję sygnały, że pomoc dla powodzian jest niewystarczająca. Przedsiębiorcy także do mnie zgłaszają takie problemy" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM burmistrz Kłodzka Michał Piszko.

W dwa miesiące po wielkiej powodzi, która nawiedziła południe i zachód Polski pytaliśmy m.in. o pomoc dla poszkodowanych przez żywioł.

W Kłodzku wsparcie - jeżeli chodzi o sektor prywatny przedsiębiorstw - jest jeszcze nie do końca takie, jakie są oczekiwania prywatnego biznesu. A to, co w Stroniu Śląskim - w zasadzie powiela się z tym, co jest w Kłodzku. Brakuje na ten moment rozwiązań - mówił Michał Piszko. Z tego co wiem, rząd pracuje nad rozwiązaniami dla przedsiębiorców. Została już skierowana pewna pomoc w formie pożyczek, kredytów. (...) Ale też jako burmistrz dostaję sygnały, że ta pomoc jest niewystarczająca - podkreślił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Burmistrz Kłodzka Michał Piszko / Marcin Suchmiel / RMF FM

Prowadzący zwrócił uwagę, że problemem mogą być procedury, które trzeba spełnić, żeby otrzymać pomoc: np. brak rzeczoznawców, którzy oceniliby skalę szkody spowodowanej przez powódź.

Przedsiębiorcy - również z Kłodzka - zgłaszali do mnie tego typu problemy. My je również raportujemy do Urzędu Wojewódzkiego. Potwierdzę, że niestety z rzeczoznawcami jest problem - odpowiedział Piszko dodając: Sami, kiedy szacowaliśmy straty gminy chociażby w lokalach komunalnych, też mieliśmy problemy, ale pomogła Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Marek Tejchman podkreślił, że problemem dla osób prywatnych poszkodowanych przez powódź jest również kwestia konieczności dopełniania formalności.

Jest szansa na to, żeby dostać wsparcie na odbudowę, ale jak mówią mieszkańcy, do tego trzeba faktur, a ekipy, które są dostępne i które wystawiają faktury, mają terminy na za dwa lata. Z kolei te, które są dostępne - faktury nie chcą wystawić - mówił prowadzący.



Jest problem z firmami budowlanymi. To też mogę potwierdzić na przykładzie gminy miejskiej Kłodzko. Remontujemy w tym momencie 46 lokali komunalnych, które mieliśmy dostępne z zasobu komunalnego i chcemy je w pierwszej kolejności przydzielić tym osobom, które ucierpiały podczas powodzi i nie mają gdzie się na ten moment podziać albo tym osobom, które są zakwaterowane w obiekcie hotelowym w Kłodzku. I rzeczywiście mamy tylko dwie firmy, dwóch wykonawców, którzy w tej chwili prowadzą remonty w tych lokalach komunalnych - odpowiedział burmistrz.

