Poseł Konfederacji zwrócił też uwagę, że od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. do Polski wjechało 103 tys. ton zboża technicznego. Prokuratura informuje, że z tego zboża mogło powstać 300 tys. bochenków chleba, które pojawiły się na naszych polskich stołach - podkreślał Mulawa. Dodał, że Konfederacja apeluje o powołanie sejmowej komisji śledczej i odnalezienie osób, które są odpowiedzialne za narażenie zdrowia wielu Polaków, ale również za doprowadzenie do upadłości wielu gospodarstw rolnych.

Działaczka Konfederacji Marta Czech oceniła, że ws. afery zbożowej ze strony polskich władz nastąpiła "kaskada błędów i zaniechań".

Z raportu NIK wynika, że minister rolnictwa zalecił redukcję kontroli produktów rolno-pożywczych wwożonych z Ukrainy zaledwie do wglądu w papierologię. Nie było kontroli norm, jakości, o badaniach fitosanitarnych nie wspomnę - podkreśliła. Zaznaczyła, że masowy wwóz ukraińskiego zboża powoduje, że wielu rolników jest na skraju bankructwa. Mówię tu nie tylko o indywidualnych gospodarstwach, ale i spółkach - dodała.

Nie będą naszych dzieci żywić zagraniczne holdingi. Nie będą nas zbożem technicznym ani żadnym innym trującym śmieciem ze wschodu i każdej innej strony świata globaliści zasypywać - grzmiała działaczka Konfederacji.

Komisji śledczej ds. afery zbożowej domagało się wcześniej Polskie Stronnictwo Ludowe.