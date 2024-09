Barbara Horawianka, aktorka teatralna i filmowa, znana z takich produkcji jak "Pociąg", "Samotność we dwoje", "Kochankowie z Marony" zmarła w Szpitalu Praskim w Warszawie. Miała 94 lata.

Barbara Horawianka / Andrzej Rybczyński / PAP

W wieku 94 lat zmarła aktorka teatralna i filmowa Barbara Horawianka. Znana m.in. z filmów: "Pociąg", "Samotność we dwoje", "Kochankowie z Marony". Aktorka zostanie zapamiętana także z ról teatralnych. Była m.in. Tytanią w "Śnie nocy letniej", Molly w "Operze za trzy grosze" oraz Podstoliną w "Zemście".



Barbara Horawianka urodziła się 14 maja 1930 roku w Katowicach. Od dzieciństwa marzyła, by zostać aktorką. Pierwsze publiczne występy odbyła jako pięciolatka, w 1935 r., na deskach katowickiego Teatru Wyspiańskiego.



W gimnazjum udzielała się w międzyszkolnym kółku teatralnym. Wtedy zagrałam Podstolinę w "Fircyku w zalotach", którego wyreżyserował Tadeusz Łomnicki, oraz Infantkę w "Cydzie" - wspominała artystka.



Zamiast do szkoły aktorskiej Horawianka poszła jednak do Liceum Handlowego, by - jak mówiła - "zdobyć fach i zarabiać na życie". Po jakimś czasie swojej szansy postanowiła szukać jednak w Teatrze Rapsodycznym, prowadzonym przez Mieczysława Kotlarczyka. Horawianka spędziła w Teatrze Rapsodycznym blisko trzy lata, do czasu jego likwidacji.



Występowała także w krakowskim Starym Teatrze (1954-1955) i w Teatrze im. Juliusza Słowackiego (1955-1957), następnie w zespole Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym w Łodzi (1957-1963 i 1974-1976). W 1957 r. zdała aktorski egzamin eksternistyczny.



Od 1963 r. występowała na deskach teatrów warszawskich: Teatru Narodowego (1963-1966), Teatru Dramatycznego (1966-1974 i 1976-1979), Teatru na Woli (1979-1985), Teatru na Targówku (1985-1988) i Teatru Polskiego (1988-1990).

Wideo youtube

Horawianka ma na koncie kreacje w kilkudziesięciu produkcjach, między innymi w filmach - "Pociąg" (1959), "Kamienne niebo" (1959), Krzyżacy (1960), "Czas przeszły" (1961) "Echo" (1964), "Kochankowie z Marony" (1966), "Samotność we dwoje" (1968), "Pensja pani Latter" (1982), "Pułkownik Kwiatkowski" (1995), "Obywatel" (2014), a także w serialach: "Stawka większa niż życie", "W labiryncie", "Plebania".



Aktorka często występowała ze swoim mężem Mieczysławem Voitem. Odkąd zagrali razem Romea i Julię na początku lat 50. w krakowskim Teatrze Rapsodycznym, pojawiali się też w filmach, między innymi w "Krzyżakach" i "Samotności we dwoje", a także w serialach.



Po śmierci męża w 1991 r. aktorka przez pewien czas ograniczyła pracę artystyczną. Od czasu do czasu przyjmowała niewielkie role, a w 2001 r. wróciła do zawodu.



W 2007 r. otrzymała Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w 2013 za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej, a także działalność na rzecz przemian demokratycznych została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.