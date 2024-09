W latach 60. i 70. Graham podkładał głos Dalekom w serialu "Doktor Who". Służył również jako głos lokaja i szofera Aloysiusa Parkera w serial science fiction dla dzieci "Thunderbirds" oraz w jego filmowych kontynuacjach.



W latach 1965-1966 grał także pilota Gordona Tracy'ego i inżyniera Brainsa.



W 2015 r. powrócił jako jedyny członek oryginalnej obsady do nowej wersji serialu "Thunderbirds Are Go!", gdzie znów wcielił się w rolę Parkera.



Jednak dla dzisiejszego pokolenia dzieci najbardziej znany jest z roli dziadka świnki w serialu animowanym "Świnka Peppa". Jego głosem mówił także Migotek z "Muminków".

Aktor zmarł 20 września w wieku 99 lat.