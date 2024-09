Górnicy z lubelskiej kopalni Bogdanka są w drodze do Warszawy. Przed południem będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Kopalnia węgla kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” / Wojtek Jargiło / PAP

Jeszcze przed wyjazdem górników z Łęcznej do Warszawy dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski rozmawiał z Mariuszem Romańczukiem przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Bogdance. Jak powiedział Romańczuk, w dzisiejszym proteście nie chodzi wyłącznie o kwestię podwyżek, lecz o niejasną przyszłość kopalni.

My na dzisiaj nie wiemy, co i jak będzie wyglądało, wydzielenie, czy do tego wydzielenia dojdzie, czy nie dojdzie, w jakiej formie. Przewodnia myśl i hasło to nic o nas bez nas - podkreślił Romańczuk.

W postulatach z pewnością pojawi się pytanie o datę zamknięcia kopalń.

W proteście weźmie udział ok. 1,5 tys. osób. Trzeba spodziewać się, że przed budynkiem ministerstwa będzie głośno. Górnicy wiozą ze sobą wuwuzele czy syreny.

W proteście wezmą udział także pracownicy elektrowni Połaniec i Kozienice. To właśnie m.in. w tych zakładach spalany jest lubelski węgiel.

Pikieta rozpocznie się o godz. 11 przed budynkiem Ministerstwa Aktywów Państwowych i potrwa do godz.13, więc lepiej w tych godzinach omijać ulicę Kruczą czy Żurawią

Górnicy nie planują żadnego marszu. Jak podkreślają, nie przyjeżdżają do Warszawy, aby utrudniać życia mieszkańcom stolicy.