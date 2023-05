Dużo zmian szykuje się dzisiaj na ulicach i torach kolejowych w Warszawie. Główne powody to obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, remonty oraz finałowy mecz Pucharu Polski na PGE Narodowym.

Stadion PGE Narodowy / Shutterstock

We wtorkowe przedpołudnie rozpoczną się zmiany na Warszawskim Węźle Kolejowym. Do wieczora prawie czterdzieści pociągów nie zatrzyma się na stacji Warszawa Stadion.

Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa przed popołudniowym meczem finału Pucharu Polski Legia - Raków na PGE Narodowym. W rozkładzie pojawią się za to specjalne pociągi dla kibiców z Częstochowy. Fani Legii za to planują o 12:30 przemarsz na mecz. Wtedy utrudnienia moga pojawić się między innymi przy Wale Miedzeszyńskim i Wybrzeżu Szczecińskim.

Drogowcy popołudniu na pewno zamkną część ulic Saskiej Kępy wokół PGE Narodowego. Do tego do końca tygodnia samochody i autobusy muszą omijać Trakt Królewski. Właśnie tam, w okolicy Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego dzisiaj zaplanowane są główne uroczystości związane z Dniem Flagi.

Przemarsz kibiców z Łazienkowskiej

Sympatycy stołecznej drużyny zapowiadają wspólny przemarsz na mecz. Kibice spotkają przed stadionem przy Łazienkowskiej 3 o godz. 12.30. Stamtąd przejdą ulicami: Łazienkowską, Solec, mostem Łazienkowskim, Wałem Miedzeszyńskim, Wybrzeżem Szczecińskim i aleją Poniatowskiego na PGE Narodowy.

Jeśli grupa kibiców będzie liczna, policja może zdecydować o zamknięciu ulic dla ruchu. Wówczas autobusy linii: 107, 109, 111, 117, 123, 138, 141, 143, 146, 147, 151, 158, 159, 166, 171, 182, 185, 187, 188, 502, 507, 509, 514, 520, 521, 525 oraz tramwaje linii 7, 9, 22, 24 mogą być kierowane na trasy objazdowe, przebiegające najbliższymi, dostępnymi ulicami.

Dojazd na mecz

W drodze na stadion PGE Narodowy najlepiej wybrać metro. Przed spotkaniem, pociąg linii M2, będą przyjeżdżały na stacje z częstotliwością co około cztery minuty. Sprawny dojazd zapewnią także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich oraz tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego.

O godzinie 14.00 ograniczany zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godz. 16.00 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą tu kursowały również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia ul. Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 14.00 do końca meczu (około godz. 18.00), autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane linie: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.