Ponad dwa lata mieszkańcy warszawskiego Wilanowa czekali na powrót linii tramwajowej. Pierwsi pasażerowie od wtorku korzystają z nowego środka komunikacji w tej części stolicy.

/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Mieszkańcy stolicy długo czekali na ten dzień. Prawie trzy lata, bardzo długo - mówią reporterowi RMF FM.

Od rana kursuje tutaj linia 16. Docelowo będą kursować także linie o numerach 14 i 19. To sprawi, że tramwaje do centrum w godzinach szczytu będą odjeżdżały co dwie minuty.

Nowa trasa rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Puławskiej i Goworka. Liczącą 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ul. Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ul. Belwederską i Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Trasą tą pojadą linie 14 (Miasteczko Wilanów - Banacha) i 16 (Miasteczko Wilanów - Piaski), a po wybudowaniu odnogi na Stegny - linia 19 (na Nowe Bemowo). Po otwarciu trasy zmieni się komunikacja miejska w rejonie nowego torowiska. Zlikwidowane zostaną linie autobusowe 200, 501 i 520. Pojawią się też nowe.

Już od 29 października mieszkańcy Warszawy będą mieli możliwość korzystania z nowej linii tramwajowej prowadzącej do Wilanowa, aż do końcowego przystanku przy ul. Branickiego. Zakończenie całej inwestycji przewidywane jest na koniec 2025 roku - zapowiadał rzecznik prasowy Budimex Michał Wrzosek.

Skala tej inwestycji jest imponująca. Przewieźliśmy i zagospodarowaliśmy ponad milion ton materiałów sypkich, a do tego ułożyliśmy 35 km torów tramwajowych. Samych kabli trakcyjnych i sterowniczych ułożyliśmy prawie 250 kilometrów. Jeśli zliczyć wszystkie te elementy, w tym długość okablowania i sieci podziemnych, daje nam to imponującą długość - równą trasie z Warszawy do ‎Wrocławia ‎- zaznaczył prezes Zarządu Budimex S.A. Artur Popko.

Rzecznik prasowy wyjaśnił, że linia tramwajowa zgodnie z projektem miasta to jedynie 1/9 wartości całej realizowanej dla mieszkańców Mokotowa i Wilanowa inwestycji. Do końca 2025 roku będą prowadzone roboty drogowe oraz roboty związanie z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Na odcinku mokotowskim trwają prace związane z układaniem krawężników przy przejściach dla pieszych i chodnikach w rejonie skrzyżowań. Prowadzone są także prace kanalizacyjne oraz drogowe, przygotowujące podbudowę z kruszywa pod asfaltową nawierzchnię po zachodniej stronie ulicy. Trwają również odbiory techniczne, w tym sprawdzanie instalacji teletechnicznych oraz regulacja studni i sieci ciepłowniczej.

Na odcinku wilanowskim postępują prace związane z układaniem krawężników, obrzeży oraz dostosowaniem chodników i opasek. Równocześnie wykonywane są podbudowy pod ścieżki rowerowe oraz nowe chodniki. Mimo otwarcia trasy, pasażerowie mogą jeszcze zauważyć prace wykończeniowe, a część dojść do przystanków będzie miała charakter tymczasowy - zaznaczył rzecznik.

Przekazał, że na otwartej już linii tramwajowej będą realizowane jeszcze prace związane z wyposażeniem małej architektury, a część torowiska wymaga ostatnich prac związanych z układaniem rozchodnika. Prace na odcinkach ulic Puławskiej, Spacerowej oraz zachodniej jezdni Belwederskiej będą kontynuowane w tym roku, o ile pozwolą na to warunki pogodowe.

Zakończenie robót drogowych na ul. św. Bonifacego planowane jest na III kwartał 2025 r., natomiast pełne zakończenie prac na ulicy Belwederskiej, al. Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej - w IV kwartale 2025 r., zgodnie z przyjętym obecnie harmonogramem.