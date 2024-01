Warszawa pokazała dziś, jak wygląda nieruchomość przy Kieleckiej 45, odzyskana niedawno do Federacji Rosyjskiej. Do niedawna działała tu rosyjska szkoła średnia dla dzieci dyplomatów i wojskowych. Rafał Trzaskowski zapowiada, że za kilka tygodni poznamy plan na odzyskany od Rosjan kompleks przy ul. Sobieskiego 100, tak zwane „Szpiegowo”.

Wnętrze budynku przy ul. Kieleckiej 45 – przejętego od Federacji Rosyjskiej / Albert Zawada / PAP

Pierwszym z budynków odzyskanych przez Warszawę od Federacji Rosyjskiej było "Szpiegowo", znajdujące się przy ul. Sobieskiego 100. Jego komornicze przejęcie nastąpiło 11 kwietnia 2022 roku. Od tego czasu trwało badanie stanu technicznego budynku. Do dziś nie ma decyzji, jak miasto Warszawa zagospodaruje budynek. Poznamy ją za kilka tygodni.

Wiadomo natomiast, co będzie z innym budynkiem - tym przy u. Kieleckiej 45, w którym kiedyś mieściła się szkoła dla dzieci rosyjskich dyplomatów. Budynek ten liczy 7410,51 m kw.

Od przyszłego roku szkolnego, od drugiego semestru, w budynku przy Kieleckiej ma zacząć działać szkoła specjalna. Jak mówi naszej reporterce Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za oświatę, opróżnianie budynku było nadzorowane przez miasto.

Nasi pracownicy przez cały czas byli na terenie obiektu i mówiąc wprost, pilnowali, bo bardzo zależało nam na tym, żeby wnętrza nie zostały zdewastowane podczas opróżniania. Gdyby zostały uszkodzone np. instalacje elektryczne, remont trwałby o wiele dłużej. Liczymy na to, że w ciągu dwunastu miesięcy przeprowadzimy cały remont, stosunkowo niewielki. To głównie odmalowanie, odświeżenie wszystkiego. Tym, co będziemy musieli zrobić na pewno, to jest rampa oraz winda - powiedziała.

W budynku będzie działać szkoła specjalna, dla dzieci z orzeczeniami.

Zależy nam na tym, żeby tu znalazły swoje miejsce przede wszystkim dzieci z orzeczeniami w szczególności dotyczącymi autyzmu, zespołu Aspergera czy ADHD. Takich orzeczeń mamy najwięcej i ich szybko przybywa, potrzeby są duże. Swoje miejsce w tej szkole znajdzie ok. 150, może nawet 200 dzieci - mówi nam wiceprezydent Renata Kaznowska.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w ciągu najbliższych tygodni ratusz przedstawi plany na kompleks przy ul. Sobieskiego 100. Za nami analizy i mamy już plan, jak go zagospodarować - mówi -Tam wymagany jest większy remont, część budynków najbliżej ulicy będzie wyburzona.