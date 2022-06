Dwa tysiące "ludzi z żelaza" wystartuje w Warszawie w zawodach triathlonowych Ironman. Rano w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim start do odcinka pływackiego, a potem na rowerach pojadą do Warszawy i zakończą rywalizację biegiem po ulicach stolicy. Mieszkańcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Sportowcy będą rywalizować na dwóch trasach. Uczestników, którzy w stolicy wystartują na dystansie Half-Ironman, czeka 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze oraz 21,1 km biegu. W ramach triathlonu odbędzie się też nieco krótsza rywalizacja na tzw. dystansie olimpijskim - 1,5 km pływania, 40 km na rowerze oraz 10 km biegu.