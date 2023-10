Nowa kładka dla rowerzystów i pieszych połączyła dwa brzegi Wisły w Warszawie. W ten sposób zakończył się kolejny etap budowy nowej przeprawy. Dzisiaj grupa dziennikarzy mogła sprawdzić na miejscu, na jakim etapie jest budowa kładki i jaki widok na Wisłę i stolicę czeka osoby, które będą z niej korzystać.

Kładka na Wiśle / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Pierwsi rowerzyści i piesi mają korzystać z kładki w marcu albo kwietniu. Kładka ma prawie pół kilometra długości, łączy warszawską Pragę, w tym okolice ulic Ząbkowskiej i Okrzei z Bulwarami Wiślanymi.

Podoba mi się kontrast: z jednej strony nowoczesna kładka, z drugiej dawne bloki z czasów PRL. Praktyczny efekt będzie taki, że będzie więcej wycieczek rowerowych i turystycznych, dodatkowa możliwość jazdy rowerem przez Warszawę. Na razie kładka wygląda bardziej z daleka jak most. Ona raczej nie skróci trasy, ale ją urozmaici - mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Warszawy, którzy obserwują budowę.

Planowany oficjalnie termin oddania nowej kładki do użytku to wiosna 2024 roku. Chcemy, by wydarzyło się to jak najszybciej - zadeklarował dzisiaj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Projekt architektoniczny mostu pieszo-rowerowego został wybrany w międzynarodowym konkursie, ogłoszonym pod koniec 2016 roku i rozstrzygnięty we wrześniu 2017. Spośród 40 nadesłanych prac zwyciężył wspólny projekt biur: Schüßler-Plan, polska filia niemieckiego biura projektowego i DKFS Architects z Londynu.