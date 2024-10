Dziś w Warszawie odbędą się - po raz pierwszy w historii - wielkie ćwiczenia powiadamiania mieszkańców. O godzinie 11:00 syreny będą wyły przez 3 minuty. Jednocześnie mieszkańcy Warszawy otrzymają powiadomienie za pomocą wszystkich dostępnych kanałów komunikacji alarmowej: komunikatów warszawskiego systemu powiadomień, regionalnego systemu ostrzegania, alertu RCB oraz komunikatów w mediach. To jeden z elementów Tygodnia Bezpieczeństwa.

Aby mieszkańcy wiedzieli, jak reagować

Po raz pierwszym w historii będziemy przeprowadzali ćwiczenia z powiadamiania mieszkańców za pomocą wszystkich dostępnych kanałów komunikacji, czyli syren alarmowych, komunikatów warszawskiego systemu powiadomień i regionalnego systemu ostrzegania, alertu RCB i komunikatów w mediach - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Celem takich ćwiczeń jest test sprawności systemu, badanie skuteczności dotarcia do mieszkańców, a także oswojenie mieszkańców z wprowadzanymi działaniami.

Będziemy to ćwiczyć, aby mieszkańcy miasta byli gotowi na każdą ewentualność i wiedzieli, jak reagować, kiedy pojawiają się różne sygnały alarmowe - wyjaśnił prezydent Trzaskowski.

Syreny, alert RCB, komunikaty

Syreny w całej Warszawie zawyją o godz. 11:00.

Będzie to trzyminutowy, modulowany sygnał syreny alarmowej, której zadaniem jest postawianie wszystkich na nogi. Równie ważne jest to, żeby nie wywołać paniki. To będzie sprawdzenie na wszystkich poziomach systemu alarmowego - podkreśla rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth. Tego dnia w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zbierze się sztab.

Mieszkańcy Warszawy dostaną też wiadomości wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, z warszawskiego i regionalnego systemu powiadomień.

"Zachowaj spokój, włącz media, to są ćwiczenia" - tak będzie przykładowo wyglądać taka informacja.

Po godzinie nastąpi odwołanie tego alarmu.

Rafał Trzaskowski w czasie konferencji zapowiadającej Tydzień Bezpieczeństwa, przypomniał, że kilka miesięcy temu miasto przygotowało program "Warszawa chroni".

Chcemy być przygotowani na różne ewentualności i podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa wieloaspektowo. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa na ulicach, ale również przygotowania miasta na różne ewentualności - powiedział.

Zabytkowy tramwaj i rozmowy z ekspertami

Tydzień Bezpieczeństwa w Warszawie rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do soboty 12 października.

Po ulicach Warszawy jeździ zabytkowy, promocyjny tramwaj (w godz. 11:30 - 17:30). Można w nim porozmawiać z ekspertami Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawicielami służb mundurowych. Tramwaj kursuje na trasie: plac Narutowicza, Filtrowa, Nowowiejska, al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, Marszałkowska, Nowowiejska, Filtrowa, plac Narutowicza.

Przez cały tydzień można odwiedzać także namiot w parku Świętokrzyskim (obok PKiN) z logo "Warszawa chroni". W godzinach 10 - 18 można tam porozmawiać z funkcjonariuszami służb i ekspertami z zakresu bezpieczeństwa.

Tydzień Bezpieczeństwa w Warszawie

Środa, 9 października w kalendarzu Tygodnia Bezpieczeństwa w Warszawie oznaczona jest jako Dzień Edukacji i Alarmowania. Co przewidziano w programie na kolejne dni?

Czwartek, 10 października to Dzień Bezpieczeństwa Kobiet. W tym dniu pokazy i krótkie instruktaże samoobrony dla kobiet realizowane przez Straż Miejską i policjantów odbędą się w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego (ul. Okopowa 55A), w godzinach 11 - 17.

Dzielnice zapraszają w godzinach 10-18, do specjalnych namiotów przygotowanych w związku z akcją:

Śródmieście (Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Emilii Plater 29),

Bemowo (Park Górczewska, okolice Amfiteatru),

Wola (Skwer Bohdana Lacherta przy głównym budynku Urzędu Dzielnicy Wola),

Praga-Północ (parking przy budynku urzędu - ul. Kłopotowskiego 15 - od strony ul. Sierakowskiego),

Białołęka (Park Magiczna jest przy ulicy Skarbka z Gór),

Targówek (parking przed urzędem od strony wejścia do metra Kondratowicza).

Piątek, 11 października to Dzień Konsultacji.

Od godz. 10 do 18 dzielnice zapraszają do odwiedzenia specjalnych namiotów:

Bielany (skwer bezpośrednio przylegający do budynku dzielnicowego ratusza - ul. Żeromskiego 29),

Żoliborz (parking przed urzędem od strony ul. Słowackiego),

Praga-Południe (Centrum Kultury w Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 2),

Rembertów (parking urzędu - róg ul. Konwisarskiej z al. Chruściela "Montera"),

Wawer (parking przed urzędem dzielnicowym),

Wesoła (parking przed urzędem dzielnicowym).

W sobotę, 12 października, w godz. 10-14, odbędzie się finałowy, rodzinny piknik w parku Świętokrzyskim. Podczas imprezy zaplanowano uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. "Służby mundurowe za 100 lat" organizowanego przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z warszawską strażą miejską, policją, strażą pożarną i "terytorialsami".

O ćwiczeniach powiadamiania mieszkańców Warszawy będziemy na bieżąco informować w środę w Faktach RMF FM.