57 tys. złotych straciła mieszkanka powiatu kozienickiego, która uwierzyła w opowieść mężczyzny, podającego się za amerykańskiego żołnierza. Żeby mu pomóc, kobieta zaciągnęła kredyt bankowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci po raz kolejny ostrzegają przed oszustami działającymi za pośrednictwem portali społecznościowych, którzy zakładają fałszywe profile i od podstaw tworzą swoją internetową tożsamość, by zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar i wyłudzić od nich pieniądze.

Mieszkanka powiatu kozienickiego poznała za pośrednictwem portalu społecznościowego mężczyznę, który podawał się za amerykańskiego żołnierza na misji. Oszust napisał pokrzywdzonej, że jest wdowcem i nie ma nikogo bliskiego. Korespondowali ze sobą i podczas jednej z rozmów "amerykański żołnierz" poprosił kobietę o przyjęcie wysłanej przez niego przesyłki, w której miała być spora ilość dolarów - przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach kom. Ilona Tarczyńska.

Jak w wielu innych przypadkach takich oszustw, trzeba było uiścić opłatę za paczkę i wynosiła ona kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kobieta, aby zdobyć taką kwotę, zaciągnęła w banku kredyt i wysłała pieniądze na wskazane konto. Wówczas kontakt z mężczyzną się urwał. Kobieta poprzez swoją łatwowierność straciła 57 tysięcy złotych.



Policja przestrzega przed wpłacaniem pieniędzy na konta obcych osób, bez względu na to, co obiecują w zamian. Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, a także dystans do przekazywanych informacji mogą nas uchronić przed utratą oszczędności i danych wrażliwych.