W sobotę o godzinie 14 na palcu Defilad rozpocznie się manifestacja, która przejdzie na plac Zamkowy. O godzinie 17.30 piłkarze Legii Warszawa zmierzą się z zawodnikami Warty Poznań w dwunastej kolejce Ekstraklasy. W związku z tymi wydarzeniami kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami.

Uczestnicy sobotniego zgromadzenia będą zbierali się od godz. 14 na pl. Defilad. Stąd przejdą ulicami: Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście na pl. Zamkowy, gdzie ok. godz. 18 zakończą swoje zgromadzenie.

"W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Marszałkowską i Świętokrzyską na trasy objazdowe będą kierowane tramwaje linii: 4, 15, 35 i 78 oraz autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 517, 518, 520" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

W sobotę o godz. 17.30, piłkarze Legii Warszawa zmierzą się z zawodnikami Warty Poznań w dwunastej kolejce Ekstraklasy. Z powodu przebudowy Trasy Łazienkowskiej dojazd na stadion przy ul. Łazienkowskiej jest inny niż zwykle. Nieczynne są przystanki Rozbrat (w obydwu kierunkach) oraz przystanek Torwar (w kierunku Centrum).

"W dniu meczu, od godz. 15.30 do 21.15, przystanek Torwar 01 (w stronę Pragi) dla wszystkich linii, tj. 138, 143, 151, 182, 188, 411, 502, 514, 520, 523 i 525, będzie obowiązywał jako stały" - poinformował stołeczny ratusz. Autobusy linii 107 i 159 tymczasowo w obydwu kierunkach kursują ulicami: Łazienkowska, Górnośląska, Hoene-Wrońskiego, Myśliwiecka. Jadąc w kierunku Esperanto i CH Blue City zatrzymują się na przystankach Legia-Stadion 02 przy parkingu obok COS Torwar i Rozbrat 54 zlokalizowanym na ul. Rozbrat za skrzyżowaniem z ul. Łazienkowską. Jadąc w kierunku Kierbedzia i EC Siekierki stają na przystankach Rozbrat 05 (przed Młodzieżowym Domem Kultury) i Legia-Stadion 01 (za skrzyżowaniem z ulicą Łazienkowską).

Autobusy linii 108 i 162, jadące w kierunku Metro Wilanowska i EC Siekierki, zatrzymują się na swoim stałym przystanku Rozbrat 03 (na ul. Myśliwieckiej za skrzyżowaniem z ul. Łazienkowską). Jadąc w drugim kierunku stają na tymczasowym przystanku Rozbrat 54 (zlokalizowanym ok. 15 m za przystankiem w lokalizacji stałej). Przystanek obowiązuje jako stały także dla linii 109 i 155, które dojeżdżają do pętli przy COS Torwar. Na stadion można dojechać także innymi liniami komunikacji miejskiej.

Z Pragi-Południe autobusami linii 141, 158 bezpośrednio w okolice stadionu. Linią 111 lub 117 do przystanki Krucza z przesiadką do autobusów linii 109 lub 171 jadących na Torwar. 168 przez most Siekierkowski do przystanku Sielce z przesiadką do autobusów linii 107, 141, 159, 185 lub 187 jadących do przystanku Zaruskiego (linie 107, 141, 159, 185, 187) lub Legia-Stadion (linie 141, 185).

Z Ochoty i stacji metra Politechnika linią 187, z Dworca Zachodniego bezpośrednio linią 159, ze stacji Warszawa Powiśle autobusem 162 bezpośrednio w okolice stadionu. Do autobusów linii 159 możliwe są przesiadki z tramwajów kursujących zarówno ulicą Marszałkowską, jak i al. Niepodległości oraz ulicą Chałubińskiego.