Dużo zmian czeka dzisiaj kierowców w Warszawie. O 11.00 wystartuje bieg przez Most Marii Skłodowskiej-Curie. W tym czasie nieprzejezdne będą między innymi ulice Mehoffera, Nowodworska i Trakt Nadwiślański. Cztery linie autobusowe w stolicy do 13.00 będą jeździć objazdami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dzisiejszy „Bieg przez Most” jest pierwszym z cyklu Białołęckiej Triady Biegowej.





Podobnie jak rok temu zawodnicy wystartują, o godzinie 11:00, z ulicy Szafrańców. Następnie będą biec ulicami: Trakt Nadwiślański, Obrazkową (które będą zamknięte w ramowych godzinach 10:55-13:20), Świderską (zamknięta w godzinach 11:00-12:20), Mehoffera, Nowodworską (nieprzejezdne w godzinach 11:05-12:05) do Odkrytej i nawrotki na wysokości ulicy Štefánika (zamknięta w godzinach 11:10-11:35).

Dalej biegacze wrócą Odkrytą, Nowodworską, Mehoffera i Świderską do mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Tam rozpocznie się odcinek specjalny, rozgrywany na chodniku i ścieżce rowerowej. Po kolejnej nawrotce – na końcu przeprawy – zawodnicy pokonają ostatnią prostą przez most i ulice Świderską, Obrazkową do Traktu Nadwiślańskiego i mety przy ul. Szafrańców.





Podczas zmagań zamknięte będą również wloty ulic dojazdowych oraz wyjazdy z osiedli łączących się bezpośrednio z trasą biegu.



Autobusy na objazdach

W czasie rywalizacji, w ramowych godzinach 10:00-13:00, na trasy objazdowe będą kierowane linie 211, 516, 518 i Z11.

Autobusy linii 211 w stronę Myśliborskiej pojadą ulicami Pomorską, Milenijną, Ćmielowską i Światowida. Na Dąbrówkę Wiślaną i Kępę Tarchomińską wrócą przez Światowida, Modlińską, Światowida, Milenijną, Pomorską i dalej swoją trasą.

Autobusy 516 w kierunku Żerania FSO będą kursowały ulicami Światowida, Dzierzgońską, Odkrytą, Ordonówny, Światowida i Ćmielowską. W drodze powrotnej z ulicy Ćmielowskiej skręcą w Światowida i pojadą ulicami Štefánika do Odkrytej.





Linia 518 ominie zamknięte ulice jadąc Światowida, Štefánika, Odkrytą, Ordonówny, Światowida do Nowodworów. W drodze na plac Trzech Krzyży autobusy pojadą prosto ulicą Światowida do Modlińskiej.

Linia zastępcza Z11 będzie kursowała na trasie Żerań FSO, Modlińska, Światowida, Białołęka-Ratusz 03. W przeciwną stronę przejedzie przez ulice Milenijną, Produkcyjną, Modlińską, Familijną, Portową, Dorodną i Modlińską.