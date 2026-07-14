Tłumy czekały przed hotelem na "króla latynoskiego trapu". Bad Bunny wystąpi dziś w Warszawie

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Zdobywca Grammy, ikona mody i człowiek, który udowodnił, że nie trzeba śpiewać po angielsku, by rządzić muzycznym światem. Bad Bunny już we wtorek zaśpiewa na PGE Narodowym w ramach swojej spektakularnej, stadionowej trasy. Już wczoraj przed jego hotelem gromadziły się tłumy fanów twórczości „króla latynoskiego trapu”.

Nagranie sprzed jednego z warszawskich hoteli pojawiły się w mediach społecznościowych. Widać na nich dziesiątki, jeśli nie setki osób zgromadzonych po obu stronach ulicy. Większość z wyciągniętymi smartfonami czekała na to, że portorykański gwiazdor pojawi się przed wejściem do obiektu.

Zakaz wnoszenia plecaków na koncert

Fanów, którzy wybierają się na koncert Bad Bunny’ego w Warszawie, może rozczarować komunikat organizatorów wydarzenia. Live Nation przekazało, że na teren imprezy nie będzie można wnosić „plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru”. Zabronione jest też wnoszenie butelek z napojami niezależnie od rozmiaru.

Już rok temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informował, że wpłynęło do niego skargi klientów na zmiany w regulaminie zakazujące wnoszenia konkretnego typu bagaży.

„W regulaminie Live Nation znalazły się klauzule praktycznie zakazujące wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów oraz ograniczające możliwość zwrotu pieniędzy w razie odwołania wydarzenia. Prezes UOKiK uznał je za niedozwolone, nakazał wypłatę rekompensat uprawnionym konsumentom i nałożył na spółkę kary pieniężne” – czytamy na stronie UOKiK.

Bad Bunny w Warszawie, o której koncert?

Live Nation podało też harmonogram dzisiejszej imprezy. Bramy dla fanów zostaną otwarte o 16:30, a publikę przed Bad Bunnym rozgrzeje Chuwi. Sam Bad Bunny ma się pojawić na scenie o godzinie 19:00. Organizatorzy zastrzegają jednak, że na stadionie warto pojawić się wcześniej, aby uniknąć długich kolejek do wejścia.

Tysiące ludzie pojawią się na koncercie. Będą utrudnienia

W związku z koncertem Bad Bunny na PGE Narodowym w Warszawie wprowadzone zostanie wprowadzonych wiele zmian w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od godziny 17:00 część autobusów kursujących w rejonie stadionu zostanie skierowana na trasy objazdowe. Utrudnienia obejmą m.in. linie 102, 111, 117, 125, 135, 146, 147, 158, 166, 202, 507, 521, N22, N24, N72, Z-9 i Z21. Zmiany dotyczą głównie ulic Wybrzeże Szczecińskie, Sokola, Zamoyskiego oraz mostu Poniatowskiego.

Po zakończeniu koncertu, około godziny 23:00, możliwe jest całkowite zamknięcie mostu Poniatowskiego oraz fragmentów Alej Jerozolimskich i Al. Poniatowskiego. W przypadku dużego natężenia ruchu lub decyzji służb zamknięty może zostać także Most Świętokrzyski oraz ulice Tamka i Zajęcza.

Aby ułatwić powrót uczestnikom wydarzenia, uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów (linie 138, 509, 517, Z-9) oraz tramwajów (linie 7 i 26).

Zaczynał w supermarkecie, dziś usłyszy go cały PGE Narodowy

Bad Bunny, czyli Benito Antonio Martínez Ocasio, urodził się w 1994 roku. Swoją karierę zaczynał od publikowania utworów w serwisie SoundCloud, a zanim zdobył międzynarodową rozpoznawalność, pracował w supermarkecie. Przełom nastąpił w 2016 roku, kiedy wydał singiel „Diles”. Od tego momentu jego kariera nabrała tempa, a dziś nazywany jest „królem latynoskiego trapu”. Jego muzyka to nie tylko reggaeton i latin trap – artysta chętnie sięga także po elementy popu, hip-hopu, rocka i tradycyjnych brzmień karaibskich.

Bad Bunny konsekwentnie tworzy piosenki w języku hiszpańskim, udowadniając, że światowy sukces nie wymaga śpiewania po angielsku. Jego utwory regularnie biją rekordy popularności w serwisach streamingowych i trafiają na szczyty światowych list przebojów. Artysta znany jest również z wyrazistego wizerunku i śmiałych modowych eksperymentów, które podziwiać można zarówno na scenie, jak i podczas oficjalnych wydarzeń branżowych.

„Precz z ICE”

Ostatnie miesiące były dla Bad Bunny’ego wyjątkowo intensywne. W lutym artysta przeszedł do historii jako pierwszy wykonawca, którego w pełni hiszpańskojęzyczny album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Album Roku.

Podczas ceremonii muzyk wygłosił poruszające przemówienie, w którym skrytykował politykę imigracyjną administracji Donalda Trumpa oraz działania służb ICE. Zanim podziękuję Bogu, powiem jedno: precz z ICE! – rozpoczął swoją wypowiedź, podkreślając, że migranci są przede wszystkim ludźmi, a nie „dzikusami” czy „kosmitami”.

Bad Bunny aktywnie angażuje się w działalność charytatywną. W 2018 roku założył fundację Good Bunny Foundation, która wspiera dzieci i młodzież, zapewniając im dostęp do edukacji muzycznej, artystycznej i sportowej. Artysta wykorzystuje swoją popularność, by zwracać uwagę na ważne kwestie społeczne i inspirować młode pokolenia.

Występ z Super Bowl przeszedł do historii

Portorykański artysta zapisał się również w historii dzięki spektakularnemu występowi, w pełni po hiszpańsku, podczas przerwy Super Bowl, czyli finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim. Jego 13-minutowy show obejrzało ponad 128 milionów widzów na całym świecie, a sam artysta otrzymał aż 9 nominacji do nagrody Emmy. Występ był manifestem kulturowej różnorodności i hołdem dla Ameryki Łacińskiej, podkreślając dumę z karaibskich korzeni.

Mimo ogromnej popularności Bad Bunny konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. W wywiadach podkreśla, że najważniejsza jest dla niego działalność artystyczna, a sferę osobistą stara się zachować tylko dla siebie. Fani zawsze będą chcieli wiedzieć więcej, ale nie koncentruję się na tym. Zawsze będę żył po swojemu – deklaruje muzyk.