Późną wiosną mieszkańcy Warszawy i turyści będą korzystać z nowej, miejskiej przestrzeni. Wtedy ma zostać oddany do użytku tzw. plac Centralny. Ta zmodernizowana przestrzeń placu Defilad, od ul. Marszałkowskiej, ma być zielonym, przyjaznym miejscem z sadzawką i miejscem do odpoczynku. W tej chwili trwają prace budowlane, m.in układany jest kamień. Najpierw - od strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

Plac Centralny w Warszawie ma zostać oddany do użytku wiosną przyszłego roku.

/ Materiały prasowe

W miejscu, w którym ma z kolei powstać nowa siedziba Teatru TR Warszawa, teraz są odkryte w trakcie budowy ślady dawnej Warszawy.

To są pozostałości ulicy Wielkiej, bruk jest całkiem nieźle zachowany i dobrze wygląda - powiedział reporterce RMF FM Magdalenie Grajnert Mikołaj Mundzik, wicedyrektor ds. inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Natomiast to, co widzimy po bokach, to fundamenty kamienic, które stały w tym miejscu. Nie ma już samych kamienic, nie ma stropów. Ten obszar został dość dobrze wyczyszczony po wojnie, przed budową Pałacu Kultury - dodał.



Na miejscu archeolodzy badają stare mury.

Mamy nadzieję jeszcze na jakieś odkrycia, a kiedy skończą, rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją teatru TR Warszawa. W listopadzie ogłaszamy postępowanie przetargowe. Liczymy na to, że w marcu wykonawca wejdzie na plac budowy - powiedział Magdalenie Grajnert Mikołaj Mundzik.

Okolica PKiN zmieni się diametralnie, co powinni zauważyć również turyści odwiedzający miasto. Co się zmieni?

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

Powstało Muzeum Sztuki Nowoczesnej, budynek wzbudza kontrowersje - powiedział reporterce RMF FM Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy.

Różne opinie są też na temat Pałacu Kultury, ale plac Centralny właśnie ma tę nową i starą ikonę połączyć. Będzie to przestrzeń bez samochodów, w której będzie można poczytać książkę, aktywnie spędzić czas. A później, w przyszłym roku, przejściem przez ulicę Marszałkowską będziemy mogli czy ulicą Świętokrzyską, czy docelowo ulicą Złotą, przejść na Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, dalej zejść ulicą Karową nad Wisłę. Cały projekt Nowe Centrum Warszawy ma połączyć te wszystkie „wyspy” w atrakcyjną, wspólną przestrzeń.

Nawierzchnia placu zostanie wykonana z 6 różnych rodzajów kamienia. Obrysy dawnych kamienic zostaną wykonane z wielkoformatowych płyt kamiennych w różnych wybarwieniach: szarym i czerwonym. Dawne dziedzińce zostaną wybrukowane ponownie wykorzystaną kostką granitową z placu Defilad oraz uzupełnione płytami granitowymi z okolic trybuny honorowej. Układ ulic z 1939 roku przypomną w tym miejscu pasy ułożone z kostki granitowej.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

Na placu znajdą się trawniki o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Projekt zakłada też posadzenie ponad 40 gatunków roślin cebulowych i gatunków bylin. Do tego dojdzie 11 gatunków krzewów, a także 109 drzew takich, jak m.in. robinie akacjowe, jesiony, glediczje, derenie, grujeczniki, miłorzęby i magnolie.