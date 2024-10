​Szpital "Zdroje" w Szczecinie dołączył do pilotażowego programu Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP). W jego ramach osoby dorosłe dotknięte kryzysem psychicznym uzyskają natychmiastową pomoc, bez skierowania i wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Musimy odczarować rzeczywistość. Nadal jako społeczeństwo traktujemy pójście do psychologa lub psychiatry jako coś wielkiego. A czym to się różni od wizyty u dentysty lub kardiologa? - pyta Katarzyna Rączkiewicz, psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego szpitala "Zdroje" w Szczecinie.

Teraz uzyskanie wsparcia psychicznego jest łatwiejsze i dużo szybsze. Szpital "Zdroje" dołączył do pilotażowego programu Centrum Zdrowia Psychicznego. W jego ramach osoby dorosłe dotknięte kryzysem psychicznym uzyskają natychmiastową pomoc, bez skierowania i wcześniejszego zapisywania się na wizytę. Główne punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne działają przy ul. Św. Wojciecha 7 (wejście G, gabinety 110 i 117). Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18 dyżuruje w nich zespół 4 psychologów. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą osobiście spotkać się ze specjalistą, mogą z nim porozmawiać przez telefon, dzwoniąc pod nr 91 880-60-44 lub 91 880-60-57. Z psychologami można skontaktować się również drogą elektroniczną, wysyłając maila na adres pzk@szpital-zdroje.pl.

Do Centrum Zdrowia Psychicznego może się zgłosić każda osoba doświadczająca kryzysu psychicznego.

Kryzys psychiczny to sytuacja, w której dotychczas stosowane metody radzenia sobie przestają już działać. Pomocy szukają u nas głównie osoby z zaburzeniami równowagi emocjonalnej, objawiającymi się poczuciem stresu, przygnębienia, przewlekłym smutkiem, brakiem motywacji czy brakiem chęci do podejmowania codziennych działań - wyjaśnia Katarzyna Rączkiewicz

Zespół Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego, w oparciu o przeprowadzony wywiad, dokonuje wstępnej oceny stanu pacjenta i uzgadnia z nim dalszy plan postępowania terapeutycznego. Porady nie obejmują leczenia uzależnień i zaburzeń funkcji poznawczych takich jak otępienie, demencja czy choroba Alzheimera.

Centrum Zdrowia Psychicznego w szpitalu "Zdroje" to nie tylko miejsce pierwszego kontaktu i rozmowy z psychologiem. W zależności od sytuacji zdrowotnej pacjent może zostać skierowany na dalszą terapię. W nagłych przypadkach może to oznaczać przekazanie do psychiatrycznej izby przyjęć i na hospitalizację na oddziale stacjonarnym. W pilnych przypadkach może to być kontynuacja leczenia np. w jednej z dwóch poradni zdrowia psychicznego szpitala "Zdroje", zlokalizowanych w placówkach przy ul. Św. Wojciecha lub przy ul. Mącznej. W stabilnych, ale jednak wymagających dalszych działań terapeutycznych przypadkach, pacjent może zostać zaproszony na leczenie w dziennych oddziałach psychiatrycznych. W ramach CZP funkcjonuje też Zespół Psychiatrii Środowiskowej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla pacjentów z różnymi problemami psychicznymi, na przykład nerwicowymi, lękowymi czy depresyjnymi. Jeżeli jest taka potrzeba, to dojeżdżamy do domu pacjenta, by tam, na miejscu pomóc jemu i jego bliskim - wyjaśnia dr Michał Szelepajło, kierujący Zespołem Psychiatrii Środowiskowej szpitala "Zdroje".

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku przebiega pod hasłem: "Moje zdrowie, moje prawo". W szpitalu "Zdroje", największym ośrodku psychiatrycznym w województwie zachodniopomorskim, na ten dzień zaplanowano dla pacjentów liczne atrakcje. Wśród nich m.in. dyskotekę, spotkanie z poezją, podczas którego pacjenci będą prezentować swoją twórczość, wspólny poczęstunek. Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych i artystycznych, wykonanych przez chorych podczas warsztatów terapii zajęciowej.

Nawiązując do hasła tegorocznego święta, chcemy podkreślić, że pacjenci, troszcząc się o swoje zdrowie nie tylko mają prawo, lecz również i możliwość korzystania z niego. Warto tę dostępną w naszym szpitalu sposobność wykorzystać - dodaje dr n.med. Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala "Zdroje".