Prokuratura zawnioskowała o areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Warszawą. Kierowca we wtorek potrącił 22-latkę w ciąży i uciekł z miejsca wypadku.

Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 18:00 na drodze krajowej numer 92. Kierowca potrącił tam 22-latkę i uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła. Była w 14 tygodniu ciąży.

W związku z tą sprawą zatrzymane zostały trzy osoby. To ojciec i syn oraz mężczyzna, który ukrywał się na jednej z posesji.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.

W stosunku do jednego z podejrzanych, ustalonego sprawcy śmiertelnego wypadku połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia, skierowany został w nocy wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, który ma być rozpoznany dzisiaj (tj. w piątek - przyp. red.) - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

W stosunku do dwóch osób, którym ogłoszono inne zarzuty związane z poplecznictwem i nie udzieleniem pomocy osobie pokrzywdzonej, zastosowano środki wolnościowe - dodał prokurator.