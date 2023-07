Dwie osoby poszkodowane w poniedziałkowej katastrofie lotniczej w Chrcynnie trafiły do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na Mazowszu. To 25-letni mężczyzna i 9-letni chłopiec. Ich stan lekarze określają jako stabilny. Oboje, w momencie wypadku, przebywali w hangarze. Schronili się w pomieszczeniu do składowania spadochronów. We wczorajszej katastrofie zginęło pięć osób. Jeden z portali publikuje nagranie, na którym widać jak cessna uderza w hangar.

Zdjęcie z miejsca wypadku udostępnione przez Komendant Główny PSP Andrzeja Bartkowiaka / PSP / Nagranie wypadku opublikował we wtorek portal Remiza.pl: Przed godziną 11 we wtorek służby poinformowały, że ofiary wypadku zostały zidentyfikowane. Jak podkreślił rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak, o szczegółach nie będzie mówił do momentu, kiedy nie zdecyduje się na to prokuratura. Jak poinformowała z kolei rzeczniczka szpitala w Ciechanowie na Mazowszu Agnieszka Woźniak, 25-letni mężczyzna trafił tam w poniedziałek wieczorem, tuż po katastrofie cessny. Poszkodowany był przytomny. Stabilny oddechowo i krążeniowo. Pacjent w naszym szpitalu został zaopatrzony operacyjnie. Obecnie w stanie dobrym hospitalizowany jest w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - zaznaczyła. W tej samej placówce przebywa też 9-latek, który w poniedziałek późnym wieczorem został tam przetransportowany z innego szpitala. Dziecko w stabilnym stanie przebywa na obserwacji w Oddziale Chirurgii Dziecięcej - powiedziała Agnieszka Woźniak. Teren lotniska wciąż pilnowany jest przez służby - informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest na miejscu. Z jednego z hangarów nadal wystaje ogon samolotu. Na terenie aeroklubu są niskie budynki, w jednym z nich mieści się siedziba sekcji spadochronowej. Na wysokość 4000 m wynoszą nas jedne z najlepszych na świecie samolotów do wywożenia skoczków - Cessna 208 oraz Cessna 208B Blackhawk. Ten ostatni wyposażony jest w najnowszy model silnika i ultranowoczesne śmigło. Obie maszyny posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty, w tym także zgłoszenie SPO a opiekuje się nimi na stałe wykwalifikowana kadra techniczna. Na strefie panuje wakacyjna atmosfera i można naprawdę miło spędzić czas - czytamy na stronie, na której reklamuje swoje usługi sekcja spadochronowa aeroklubu. / Michał Dobrołowicz / RMF FM Przyczyny wypadku są wyjaśnianie Do wypadku cessny doszło w Chrcynnie w powiecie nowodworskim (Mazowieckie). Samolot podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym ludzie schronili się przed burzą. Dziś wszczęte ma zostać śledztwo ws. katastrofy. Wśród pięciu ofiar jest m.in. pilot samolotu. Prok. Jolanta Świdnicka poinformowała, że według informacji z wczesnych godzin porannych wynika, że w szpitalach udzielono pomocy ośmiu osobom. Wrak cessny pozostanie na miejscu aż do zakończenia wszystkich czynności. Okoliczności wypadku wyjaśnia m.in. Komisja Badania Wypadków Lotniczych. / Michał Dobrołowicz / RMF FM Co z czarną skrzynką? Zobacz również: Samolot spadł na hangar. Nie miał czarnej skrzynki Jak ustalił nasz reporter Michał Dobrołowicz w samolocie nie było czarnej skrzynki, bo nie ma też takiego obowiązku. Oznacza to, że przyczyny wypadku będą ustalane przede wszystkim na podstawie oględzin prowadzonych w zniszczonym hangarze i na podstawie opinii biegłych. Jak tłumaczy natomiast ekspert lotnictwa Paweł Jajkowski cessna jest samolotem, który zgodnie z przepisami nie musi być wyposażony w czarną skrzynkę, ponieważ ma niższą masę. Jak podkreśla, jeżeli ktoś chciałby czarną skrzynkę zainstalować, mógłby to zrobić. Natomiast standardowo nie był on wyposażony w żadne urządzenie rejestrujące. Nie znam konfiguracji tego konkretnego samolotu, mogło natomiast być w nim zamontowane inne urządzenie rejestrujące parametry silnikowe, położenie itd. - zaznaczył Paweł Jajkowki. Ekspert wyjaśnił również, że generalnie przyjęło się, że ogon samolotu jest najbardziej bezpieczny, dlatego tam montuje się czarne skrzynki. Czarną skrzynkę umieszcza się zwykle z tyłu kadłuba w okolicach ogona tzw. statecznika pionowego, ale na przykład w lotowskich embraerach umieszczana jest ona z przodu oraz z tyłu i one dokładnie rejestrują to samo - podkreślił. Jajkowski. Czarna skrzynka rejestruje dane związane z lotem samolotu. Zaprojektowana jest w sposób zwiększający możliwość przetrwania wypadku lotniczego. Zapis z czarnej skrzynki wykorzystywany jest w celu ustalenia przyczyn i przebiegu nienormalnego zachowania samolotu, w szczególności po wypadku do badania jego przyczyn. Nie każdy rejestrator danych znajdujący się w samolocie jest jednak czarną skrzynką. Stosowane są też, na przykład, rejestratory serwisowe. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

