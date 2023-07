Koncertem brazylijskiego zespołu Hamilton de Holanda Jobim Trio rozpocznie się dziś w Warszawie 29. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. "Po raz kolejny liczymy na naszą wierną publiczność, że przybędzie na koncerty w gwiazdorskiej obsadzie, kierując też zaproszenie na przyszły rok, kiedy odbędzie się trzydziesta edycja naszego festiwalu" – powiedziała PAP Iwona Strzelczyk-Wojciechowska, która wraz z Krzysztofem Wojciechowskim organizuje Jazz na Starówce.

W koncercie inauguracyjnym wystąpi trzykrotny zdobywca Grammy w kategorii latin jazzu - Hamilton de Holanda z zespołem / Felipe Diniz / Materiały prasowe

Koncerty w ramach festiwalu Jazz na Starówce będą się odbywać na Rynku Starego Miasta w każdą sobotę od 1 lipca do 26 sierpnia.



Wieloma barwami mieni się współczesny jazz i może dawać dużo radości. W koncercie inauguracyjnym i w finałowym tegorocznego festiwalu świadomie zdecydowaliśmy się na latin jazz - powiedziała PAP Iwona Strzelczyk-Wojciechowska, organizatorka festiwalu. Jak zawsze, staramy się mieć dla bywalców naszego festiwalu zróżnicowaną stylistycznie muzykę. Zagraniczne i polskie jazzowe sławy zaprezentują zarówno - wspomniany latin jazz, jak i fusion, swing i naturalnie mainstream - zaznaczyła.

W koncercie inauguracyjnym wystąpi trzykrotny zdobywca Grammy w kategorii latin jazzu - Hamilton de Holanda z zespołem. Będzie to pierwszy koncert muzyka w naszym kraju.

Hamilton de Holanda wykorzystuje nowe techniki gry na 10-strunowej mandolinie. Skomponował 24 Kaprysy na mandolinę, wydobywając charakterystyczne brzmienie tego instrumentu.

Jest muzykiem cenionym i docenianym; w Brazylii ma status gwiazdy. Nagrywał ze sławami sceny jazzowej takimi jak: Chick Corea, Wynton Marsalis, Richard Galliano, Joshua Redman, Stefano Bollani, Omar Sosa, Snarky Puppy, Bela Fleck, Hermeto Pascoal, Chucho Valdes, Paquito d’Rivera, Egberto Gismonti i Milton Nascimento.

Po raz pierwszy wystąpi w Polsce Harold Lopez-Nussa. Jest wschodzącą gwiazdą kubańskiego jazzu, pianistą, który w oryginalny, pełnym pasji stylu, łączy jazz z tradycjami latynoskimi, afro-kubańskimi, tworząc barwny muzyczny świat - charakteryzuje artystę Strzelczyk-Wojciechowska. Muzyk w koncercie zamykającym festiwal przedstawi materiał z najnowszego albumu "Timba a la Americana".

Wystąpią Dębski, Masecki i Mazolewski

Na festiwalowych koncertach mocną reprezentację będą stanowili polscy jazzmani. Publiczność usłyszy m.in. Grażynę Auguścik, gwiazdę polskiego jazzu o międzynarodowej renomie i wybitnego pianistę, Kubę Stankiewicza z programem The Music of Victor Young, poświęconym słynnemu amerykańskiemu kompozytorowi o polskich korzeniach.

Marcin Masecki, jeden z najbardziej twórczych i oryginalnych muzyków polskiej sceny muzycznej, zagra ze swoim Big Bandem Suitę Jubileuszową z okazji 70-lecia odbudowy Starego Miasta.

Z kolei z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej - Krzesimir Dębski, wirtuoz skrzypiec, pianista, dyrygent, kompozytor, aranżer wystąpi ze swoim słynnym zespołem String Connection Plus. Wojtek Mazolewski Quintet przedstawi najnowszy album "Spirit To All" nawiązujący do tradycji bluesa i spiritual jazzu.