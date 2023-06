W piątek 30 czerwca 2023 r. startuje 12. edycja akcji Czyste Tatry ekoMałopolska. Miasteczko edukacyjno-ekologiczne na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem przez dwa dni tętnić będzie życiem - przygotowano stacje warsztatowe i kreatywne animacje o tematyce ekologicznej. Podsumowaniem piątkowych aktywności będzie Wieczór Górski z udziałem wybitnych alpinistów, himalaistów i podróżników - Miłki Raulin, Marka Kamińskiego i Władysława Bętkowskiego, zakończony projekcjami filmów z Green Film Festival.

Wolontariusze podczas akcji "Czyste Tatry" / Materiały prasowe

W sobotę od rana, zgodnie z hasłem tegorocznej edycji akcji "Razem przenosimy góry", tysiące wolontariuszy wyruszą na sprzątanie tatrzańskich szlaków. O 14.00 w miasteczku rozpocznie się ekoMeetUp, czyli spotkanie czołowych polskich influencerów z fanami. Tradycyjnym podziękowaniem dla wolontariuszy za trud włożony w akcję sprzątania Tatr będzie koncert gwiazdy - w tym roku na scenie Czystych Tatr w sobotę od 20.45 zagra Mrozu. Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny.

Edukacja i potężna dawka wiedzy ekologicznej, jaką przez dwa dni przekazywać będziemy w miasteczku na Górnej Równi Krupowej, to największa wartość tego projektu. Jak zawsze dostępna będzie edukacyjna śmieciarka "Miecia", dzięki której można poznać zasady segregacji i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda proces recyklingu odpadów. Nasze działania wspiera także wielu ambasadorów, m.in. Joanna Jabłczyńska, Ada Palka, Mateusz Ligocki, czy Rafał Sonik oraz twórców internetowych, youtuberów i tiktokerów. Dzięki ich wsparciu skutecznie udaje się nam zmieniać nawyki i docierać do ludzi z pozytywnym, proekologicznym przesłaniem - powiedział Maciej Marculanis, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska, które organizuje nie tylko sprzątanie tatrzańskich szlaków, ale także projekt Czysty Bałtyk.

Rejestracja uczestników online już się zakończyła, ale wolontariusze, którzy chcą jeszcze dołączyć do akcji, będą mogli zarejestrować się w dniu sprzątania, czyli w sobotę 1 lipca, w punktach mobilnych rozstawionych przy wejściach na największe szlaki turystyczne polskich Tatr.

"Czyste Tatry" to także spotkania i koncerty / Materiały prasowe

Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia partnerów, dla których zaangażowanie się w akcję jest naturalnym rozwinięciem ich programów proekologicznych.

Dbałość o środowisko to jeden z pięciu filarów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka. Cieszymy się, że już po raz 5. możemy być partnerem akcji Czyste Tatry i tym samym przyczyniać się do poprawy stanu polskiej przyrody. W tym roku to zaangażowanie ma dla nas szczególne znaczenie, bo Czyste Tatry są pierwszym z elementów rozbudowanego, kompleksowego programu "EkoWAKACJE z Biedronką", w ramach którego wspólnie z naszymi klientami przez całe lato będziemy podejmować działania nastawione na edukację ekologiczną i zwiększanie świadomości związanej z recyklingiem odpadów - mówi Natalia Przybytkowska-Lasak, menedżer ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Idea Czystych Tatr jest nam, bardzo bliska. Od ponad 20 lat edukujemy mieszkańców dlaczego warto segregować odpady i jak robić to prawidłowo. Dlatego nie mogło nas zabraknąć także tutaj, w Zakopanem. Na stoisku Rekopolu wszyscy uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę ekologiczną na temat segregacji odpadów i recyklingu. Każdy chętny będzie mógł posegregować odpady, uczestniczyć w grach, poznać proces przerobu surowców i dowiedzieć się jak poprawnie postępować z odpadami, a także dlaczego warto to robić jakościowo. Odpowiemy na trudne pytania i rozwiejemy wątpliwości - zapewnia Aneta Stawicka, kierownik ds. komunikacji i edukacji z Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Czyste Tatry to projekt edukacyjny organizowany w Zakopanem i Tatrach od 2012 roku. W dotychczasowych 11. edycjach wzięło udział ponad 38 000 wolontariuszy, którzy znieśli z gór ponad 7 ton śmieci.

Akcja "Czyste Tatry" / Materiały prasowe

Agenda akcji Czyste Tatry ekoMałopolska 2023

30 czerwca (piątek)

11.00-17.00 - wydarzenia w miasteczku i działanie punktów Partnerów akcji: Stowarzyszenie Czysta Polska, EkoMałopolska, Tatrzański Park Narodowy, Miasto Zakopane, Lasy Państwowe, McDonald’s, Biedronka, InPost, Rekopol, Henkel, Soda Stream, GetHero, Dobry Hashtag

17.00-20.00 - Wieczór Górski:

17.00 Władysław Bętkowski, temat wystąpienia: "Śmieci Zakopane i Tatry. Zaśmiecanie i porządki na Podhalu"

18.00 Miłka Raulin, temat wystąpienia: "Siła Marzeń - Korona Ziemi"

19.00 Marek Kamiński, temat wystąpienia: "Od wypraw na krańce Ziemi, do globalnej odporności psychicznej".

20:15- 22:00 - pokaz filmów z Green Film Festival

20.15 Emisja filmu "Siostry Rzeki", reż. Cecylia Malik, czas trwania 57 min., Polska 2021

21.15 Emisja filmu "Gigantyczni Niewolnicy", reż. Andras Csapo/Andras Matai, czas trwania 45 min., Węgry 2019

1 lipca (sobota)

7:00-15:00 - sprzątanie szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego

10.00 - briefing prasowy z udziałem pomysłodawcy akcji Czyste Tatry Rafała Sonika, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona, prezesa Stowarzyszenia Czysta Polska Macieja Marculanisa i Jana Krzeptowskiego-Sabały z Tatrzańskiego Parku Narodowego

11:00-16:00 - funkcjonowanie miasteczka proekologicznego

11:00-15:00 - wyprzedaż garażowa

14:00 - ekoMeetUp

17:30-18:30 - zwiezienie zebranych śmieci z punktów, segregacja, ważenie

19:30-20:30 - finał akcji na scenie

20:45-22:00 - koncert Mroza