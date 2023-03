34-latek z Sierpca odpowie za podpalenie salonu gier. Jak ustalili policjanci mężczyzna przegrał tam wcześniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sfrustrowany podpalił lokal, a potem w płonącej odzieży wskoczył do rzeki.

Zniszczony lokal / KPP Sierpc / Policja

Mężczyzna usłyszy zarzuty po wyjściu ze szpitala, do którego trafił z powodu obrażeń, jakich doznał. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Pożar kamienicy przy ul. Płockiej w Sierpcu wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Doszczętnie zniszczony został lokal z automatami do gier. Policjanci pomogli strażakom ewakuować mieszkańców kamienicy, na szczęście nikt z nich nie ucierpiał.

Policjanci ustalili, że 34-latek przegrał na maszynach kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na pobliskiej stacji paliw kupił substancję łatwopalną, po czym wrócił w miejsce, gdzie stracił swoje pieniądze. W pomieszczeniu rozlał ciecz i ją podpalił.

Nie zachował jednak ostrożności i wyniku tego zajęło się również jego ubranie wierzchnie. Mężczyzna w płonącej odzieży wskoczył do pobliskiej rzeki - poinformowała asp. Katarzyna Krukowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Po ugaszeniu ubrania mężczyzna poszedł do swojego kolegi, który zaniepokojony stanem zdrowia znajomego wezwał pogotowie. Obrażenia sprawcy podpalenia były na tyle poważne, że został on przewieziony do specjalistycznego szpitala.