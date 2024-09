Policja zatrzymała mężczyznę, który w poniedziałek rano - w okolicach wiaduktu przy ul. Płockiej w Ciechanowie - potrącił jadącego na rowerze 11-latka, a potem próbował wciągnąć go do samochodu. Gdy to się nie udało, odjechał. Jak poinformował reporter RMF MAXX Kamil Puternicki, zatrzymany ma 38 lat.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock W Ciechanowie przy ul. Płockiej w poniedziałek rano mężczyzna przewrócił jadącego na rowerze 11-letniego chłopca. Kolejno próbował zaciągnąć go do samochodu. Na szczęście - jak informował reporter RMF MAXX Kamil Puternicki - zareagowali przechodnie. Chłopcu nic się nie stało, a napastnik odjechał. Według świadków zdarzenia mężczyzna poruszał się srebrnym Fordem Focusem na warszawskich tablicach rejestracyjnych (WB). Dziennikarz RMF MAXX Kamil Puternicki poinformował, że w poniedziałek wieczorem podejrzany został zatrzymany. "W związku ze zdarzeniem, do którego doszło na ul. Płockiej, wczoraj wieczorem ciechanowscy policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę. Trwają dalsze czynności w tej sprawie" - podali mundurowi. Wszczęto postępowanie dotyczące art. 191 Kodeksu karnego, który mówi m.in., że "kto, stosując przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną, zmusza ją do określonego działania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".