Policja poszukuje mężczyzny, który w poniedziałek rano - w okolicach wiaduktu przy ul. Płockiej w Ciechanowie - potrącił jadącego na rowerze 11-latka, a potem próbował wciągnąć go do samochodu. Gdy to się nie udało, odjechał. Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna porusza się srebrnym Fordem Focusem na warszawskich tablicach rejestracyjnych.

Zdjęcie poglądowe / Marek Bazak / East News Próba porwania 11-letniego chłopca w Ciechanowie Ciechanowska policja poszukuje mężczyzny, który w poniedziałek rano przy ul. Płockiej przewrócił jadącego na rowerze 11-letniego chłopca, a następnie próbował zaciągnąć go do samochodu. Na szczęście - jak informuje reporter RMF MAXX Kamil Puternicki - zareagowali przechodnie. Chłopcu nic się nie stało, lecz napastnik odjechał. Prowadzone jest postępowanie w kierunku artykułu 191 Kodeksu karnego, czyli zmuszanie do określonego zachowania - wyjaśnia aspirant Magda Sakowska, oficer prasowy KPP w Ciechanowie. Świadkowie zdarzenia podali, że mężczyzna poruszał się srebrnym Fordem Focusem na warszawskich tablicach rejestracyjnych (WB). Osoby, które mogą mieć w tej sprawie jakieś informacje, proszone są o kontakt z policją. Dyrektorzy szkół w Ciechanowie poprosili rodziców, by zwracali jeszcze większą uwagę na swoje pociechy. Taki apel wystosował m.in. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie. Rodzice są wstrząśnięci i pytają o działania miasta Rodzice dzieci z Ciechanowa, z którymi rozmawiał w poniedziałek reporter RMF MAXX, są zbulwersowani zdarzeniem. Nie czują, że w mieście jest bezpiecznie. Od lat podnoszony jest temat m.in. instalowania kamer na drogach wylotowych. Prezydent Ciechanowa sprawę bagatelizował. Kamery miejskie są instalowane na placach zabaw i w parkach. Nie ma ich na wylotówkach - mówili rodzice uczniów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby policja sama zrealizowała cel (zakup i zainstalowanie kamer na wjazdówkach do Ciechanowa), skoro jest im to potrzebne do wewnętrznych działań operacyjnych - mówił w zeszłym roku prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Autor: Kamil Puternicki