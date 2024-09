Trzy osoby trafiły do szpitala po nocnym pożarze w kamienicy przy ulicy Stalowej w Pruszkowie pod Warszawą. By wydostać jedną z osób, trzeba było ciąć kraty w oknie. "Na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do uszkodzonego budynku" - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Ogień w kamienicy w Pruszkowie pojawił się w środę pół godziny przed północą. Paliło się mieszkanie na parterze. Łącznie z kamienicy przy ul. Stalowej ewakuowano 30 mieszkańców. Jak podaje lokalny serwis Wawa Hot News 24, sytuacja była dramatyczna, gdyż w jednym z mieszkań były kraty w oknie. By wydostać osobę znajdującą się w tym lokalu, kraty trzeba było przeciąć. Na szczęście, sprawnie udało się to zrobić. 3 osoby są poszkodowane. Zostały przewiezione do szpitala ze względu na podejrzenie zatrucia gazami pożarniczymi. Na miejscu działało około 30 strażaków - z Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie, a także z OSP Piastów i OSP Nowa Wieś. Na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do uszkodzonego budynku - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zobacz również: Z okna mieszkania strzelał z wiatrówki do zaparkowanego samochodu

Cenne znalezisko na Mazowszu. "To być może sensacja na skalę światową"

Narkotyki nie trafią na rynek. Dilerzy zatrzymani

Śmiertelne potrącenie pieszych w Magnuszewie. Jest areszt dla sprawcy