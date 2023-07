Pijany kierownik karetki pogotowia został zatrzymany do wyjaśnienia przez policję w Warszawie - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Mężczyzna został odsunięty od pracy przez dyrekcję pogotowia.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Według informacji RMF FM, mężczyznę zatrzymano przed Szpitalem Bródnowskim. Policję wezwał personel placówki. Może to oznaczać, że szef zespołu karetki był w trakcie pracy - przyjechał na miejsce z z pacjentem i wtedy ktoś zauważył, że jest pod wpływem alkoholu.

Badanie mężczyzny alkomatem dało wynik powyżej 1 promila alkoholu.

Szefostwo warszawskiego pogotowia potwierdza fakt, ze kierownik karetki był w pracy pijany. Wyjaśniane jest to, czy wyjechał w tym stanie do pacjentów, czy został niedopuszczony do pracy już w tzw. stacji wyczekiwania na Pradze Północ.