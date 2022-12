Samorząd województwa mazowieckiego doposażył warszawską stację pogotowia SPZOZ „Meditrans”. Po ulicach Warszawy będzie jeździć kolejnych 5 nowoczesnych ambulansów.

Pięć nowych ambulansów w warszawskim pogotowiu / Anna Zakrzewska / RMF FM

Trzy pojazdy zostały kupione w ramach unijnego programu covidowego. To samochody sanitarne typu C marki mercedes sprinter 317. Wartość jednego takiego pojazdu wraz z wyposażeniem to ponad 613 tys. zł. Ambulanse wyposażono w potrzebny sprzęt medyczny: elektryczne nosze samojezdne, deski pediatryczne i ortopedyczne, krzesełko kardiologiczne czy kapnograf.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zostały natomiast kupione pojazdy marki volkswagen crafter. To ambulans typu B o wartości ponad 596 tys. zł oraz ambulans typu C warty ponad 503 tys. zł. Te pojazdy także wyposażono w najpotrzebniejszy ratownikom sprzęt medyczny. Umożliwiają przewiezienie 4 pacjentów w pozycji siedzącej bądź jednego w pozycji leżącej.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Do warszawskiego "Meditransu" trafiło także 60 szt. dezynfektorów, których zakup również był możliwy dzięki projektowi covidowemu. Umożliwiają one prowadzenie dezynfekcji wnętrza ambulansu w obecności członków zespołu ratowniczego.

Rozmowa Anny Zakrzewskiej z Karolem Bielskim, dyrektorem WSPRiTS "Meditrans" w Warszawie Jakub Rutka / RMF FM

Samorząd systematycznie kupuje nam nowe ambulanse. Teraz na 80 ambulansów, aż 54 to nowe karetki, z których najstarsza ma zaledwie dwa lata - mówi Karol Bielski, dyrektor WSPRiTS "Meditrans" w Warszawie.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Do ratowania zdrowia i życia niezbędny jest zarówno najnowocześniejszy sprzęt, jak i bardzo dobrze wyszkoleni ratownicy medyczni i lekarze. Trzeba podkreślić, że nowe ambulanse są bezcenne nie tylko dla pacjentów, którzy potrzebują naszej pomocy, ale i dla członków zespołów ratownictwa medycznego, bo praca w nowoczesnych ambulansach jest o wiele bardziej komfortowa - dodaje.