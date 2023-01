Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie działalności Europejskiego Centrum Opieki Dla Osób Starszych w Konstancinie-Jeziornie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to efekt kontroli mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzonej w placówce.

Nieprawidłowości w Centrum Opieki Dla Osób Starszych w Konstancinie, jest zawiadomienie do prokuratury / Shutterstock

Kontrolerzy stwierdzili, że opieka nad osobami starszymi w domu pomocy w Konstancinie sprawowana jest niewłaściwie i może zagrażać zdrowiu i życiu pensjonariuszy.

Urząd Wojewódzki polecił też sanepidowi oraz Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzenie oddzielnych kontroli w ośrodku.

Kontrolerzy stwierdzili między innymi nieuzasadnione wiązanie pacjentów, czy ogólny bałagan panujący w palcówce.

We wstępnych wnioskach napisali też o nienależytym zapewnieniu warunków bytowych i niewystarczającej liczbie wykwalifikowanego personelu.

Wykryli również braki dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług opiekuńczych oraz braki dokumentacji zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.

W ośrodku - jak twierdzą - nie było też zaleceń lekarskich i gospodarki lekowej.

Mamy komentarz ośrodka

Nie ma mowy o nieprawidłowościach w naszej placówce. Kontrola wojewody to efekt działań konkurencji - tak przedstawiciele Europejskiego Centrum Opieki Dla Osób Starszych w Konstancinie-Jeziornie komentują informacje RMF FM.



Ośrodek czeka na informację z urzędu wojewódzkiego. Informuje, że odniesie się do zarzutów, gdy się z nimi zapozna. Już jednak twierdzi, że zarzuty nie mają podstaw. Według przedstawicieli placówki, to kolejny etap działań konkurencji. Dodatkowo - jak usłyszał reporter RMF FM od jednego z pracowników domu opieki - prawnicy dyrekcji sami rozważają zawiadomienie do prokuratury na działania kontrolerów.