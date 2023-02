Od piątkowego wieczoru mieszkańców Wilanowa czekają kolejne utrudnienia w związku z budową nowej trasy tramwajowej. Jedna jezdnia ulicy Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej zostanie zamknięta aż do ulicy Branickiego.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w najtrudniejszą fazę. Wykonawca będzie teraz pracował na całej trasie tj. na 7,5 km odcinku. Utrudnienia jeszcze bardziej dotkną mieszkańców Miasteczka Wilanów, bo zwężona zostanie al. Rzeczypospolitej.

Prace będą trwały na całej długości trasy - od ul. Puławskiej na Mokotowie przez ul. Sobieskiego i aleję Rzeczypospolitej do ul. Branickiego w Wilanowie.

Za nieco ponad rok z tego miejsca będzie można w 25 minut dojechać nową linią tramwajową do centrum. To spektakularna i bardzo ważna dla nas inwestycja. Chyba nigdy nikt nie wykonywał takiej inwestycji tak szybko – powiedział w piątek na konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jakie prace będą wykonywane

Po rozebraniu nawierzchni rozpocznie się przebudowa wodociągu i odwodnienia, a następnie rozpoczną się przygotowania do prac przy ciepłociągach. Będzie się to wiązało z wykonaniem głębokich wykopów i ich zabezpieczeniem. W kolejnym etapie będą przebudowane instalacje elektryczne. Te prace powinny zostać zakończone na przełomie kwietnia i maja. W kolejnych miesiącach wykonawca skoncentruje się na przebudowie magistrali ciepłowniczej, zasilającej tę część Warszawy.

Prace te można wykonywać jedynie od czerwca do sierpnia - zaznaczył Trzaskowski.

Na ulicy Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej główne skrzyżowania będą przejezdne, jednak w trakcie postępu prac tymczasowo będą wyłączane inne drogi – skrzyżowanie z ul. van Beethovena i Sejmu Czteroletniego, częściowo utrudniony będzie dostęp do ul. Truskawieckiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy jadące z Wilanowa do centrum korzystają z nowo wytyczanego buspasa o długości blisko 5 km. Od 13 lutego nowe połączenie do metra linii M1 zapewniają autobusy linii 217 na wydłużonej trasie.

Z przystanku przy al. Rzeczypospolitej i ul. Branickiego będzie można dojechać do stacji Imielin autobusami trzech linii – 217, 263 i 319 (w porannym szczycie co 4-5 minut). Zmieni się końcowy odcinek linii 172 – autobusy dojadą do pętli Stegny (a nie Sadyba).

W Wilanowie, na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Klimczaka i ul. Prymasa A. Hlonda, w pobliżu Świątyni Opatrzności Bożej, otwarty został punkt informacyjny dla mieszkańców czynny w godzinach 12-18.