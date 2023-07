Już 28 podwórkach w ścisłym centrum Warszawy zostało pozbawionych betonowej nawierzchni, a kolejnych 10 przechodzi zieloną metamorfozę. W ostatnich latach beton został zerwany łącznie z ponad 42 tys. metrów terenu. To niemal tyle, ile liczy powierzchnia Parku Agrykola.

Prace przy ul. Bonifraterskiej w centrum Warszawy / Materiały prasowe

Zmieniamy dzielnicę w jeszcze bardziej zieloną, przyjazną przestrzeń do mieszkania i wypoczynku. Stawiamy na lokalne podwórka i porządkujemy ich teren w taki sposób, aby były jak najbardziej komfortowe dla mieszkańców. To naturalne uzupełnienie dla inicjatyw ogólnomiejskich, projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego czy działań prowadzonych w ramach Nowego Centrum Warszawy - mówi Aleksander Ferens, burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

Roślinność zamiast betonu

Tylko w tym roku na terenie Dzielnicy Śródmieście zmiany czekają aż 10 miejsc. Pierwsze prace rozpoczęły się już na dwóch podwórkach przy ul. Bonifraterskiej, gdzie zrywane jest łącznie 700 metrów starej nawierzchni.

Zamiast betonu, pojawi się trawnik, kwiaty i krzewy. Oprócz tego pojawią się stojaki rowerowe, ławki, płotki ogrodowe i nowe kosze na śmieci. Mieszkańcy zyskają też chodniki i nowy dojazd pod bloki.

Do końca roku beton zostanie zdarty z ponad 5 tys. metrów terenu. To niemal tyle przestrzeni, ile zajmuje Rynek Starego Miasta.

Mniej betonu będzie m.in. na podwórkach przy Bonifraterskiej 13 i 15; Solidarności 105/111a; Orlej 7/9 i 11; Nalewki 6; Wilczej 51; Lewartowskiego 10 i 12. Koszt renowacji tylko w tym roku to niemal 7 mln zł.

Zielone Śródmieście

Podobną metamorfozę w ramach akcji "Zielone Śródmieście" udało się przeprowadzić w 2022 roku na 12 podwórkach, a w latach 2018-2021 rozbetonowanych zostało 16 miejsc.

Duże zmiany w centrum miasta

Zieleń zastępuje beton w ścisłym centrum Warszawy. Widać to np. na zmienionym rondzie Dmowskiego.

Wkrótce jeszcze bardziej znaczące zmiany widoczne będą przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie powstać ma tzw. plac Centralny. To kolejny projekt w ramach Nowego Centrum Warszawy, w ramach którego pojawi się ponad 100 nowych drzew, tysiące krzewów i trawniki o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych.

W Warszawie tereny zielone - lasy, parki, skwery czy zieleńce - zajmują niemal 40 proc. powierzchni miasta. Stanowią one popularne miejsce do odpoczynku i rekreacji dla warszawskich rodzin i odwiedzających stolicę turystów. To przestrzeń, w której chce się przebywać.