60-letnia kobieta dwukrotnie próbowała włamać się do skarbony kościelnej, używając do tego przyborów kuchennych. Nie udało jej się jednak dostać do pieniędzy zgromadzonych w kasecie. Teraz odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem.

Kościelna skarbona / Policja Policjanci z Ponieca (woj. wielkopolskie) otrzymali informację o próbie kradzieży pieniędzy z kościelnej skarbony. Do zdarzenia miało dojść w niedzielę w jednym z kościołów w gminie. Jak ustalili policjanci, 60-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego próbowała sforsować kościelną skarbonkę przy pomocy kuchennego noża. Kobiecie nie udało się dostać do zgromadzonych w niej pieniędzy, a nóż, którego użyła, utknął w metalowej kasecie. 60-latka usłyszała zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, do którego się przyznała. Policjanci zabezpieczyli nóż, którego użyła. Kilka godzin po przesłuchaniu kobieta wróciła na miejsce przestępstwa. Wyposażona w czapkę z daszkiem, latarkę czołową, okulary, nóż oraz tłuczek kuchenny ponownie próbowała sforsować skarbonę. Także tym razem nie zdołała pokonać zamka zabezpieczającego kasetę. / Policja Kobieta została zatrzymana przez policjantów na gorącym uczynku. 60-latka odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem. Zobacz również: Tragiczna strzelanina w centrum Poznania. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

