"Kiedyś Francuzi nie chcieli umierać za Gdańsk. Później zakończyło się to dla nich długoletnią niemiecką okupacją i bardzo poważnymi kłopotami w II wojnie światowej. Dzisiaj Macron, mam nadzieję, wyciągnął lekcję z tego, że Francuzi nie chcieli umierać za Gdańsk. Później musieli umierać w Paryżu" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, komentując słowa prezydenta Francji. Macron pod koniec lutego stwierdził, że nie należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę w przyszłości.

Kamiński: Francuzi nie chcieli umierać za Gdańsk. Macron wyciągnął lekcję Michał Dukaczewski / RMF FM

Michał Kamiński dopytywany o to, czy wierzy, że żołnierze NATO faktycznie pojawią się w Ukrainie, nie odpowiedział wprost: Wiele lat krzyczeliśmy do Europy: Europo, obudź się. Zagrożenie jest realne. Jeżeli prezydent Francji widzi to zagrożenie dokładnie tak samo jak my, to należy się z tego cieszyć. Aktywna rola Francja to także zadanie kłamu pisowskiej propagandzie, że Europa jest niemiecka. Dzisiaj bardzo wyraźnie widać, jak istotny element narracji europejskiej narzuca prezydent Macron - stwierdził. Polityk wyraził opinię, że słowa prezydenta Francji pokazują, że Polska w Paryżu powinna upatrywać sojusznika i partnera.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z MICHAŁEM KAMIŃSKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamiński: Francuzi nie chcieli umierać za Gdańsk. Macron wyciągnął lekcję

"Polscy żołnierze będą musieli walczyć o niepodległość każdego kraju NATO"

Dziś z Pałacu Elizejskiego popłynęły kolejne niepokojące sygnały. Prezydent Macron spotkał się za zamkniętymi drzwiami z szefami największych francuskich partii politycznych. Miał im powiedzieć - według nieoficjalnych informacji - że Rosja może wygrać wojnę w Ukrainie już latem tego roku. Ryzyko przegrania wojny oznacza potworną perspektywę dla Polski i Europy - ocenił na antenie RMF FM wicemarszałek Senatu. Kamiński podkreślił, że w konsekwencji Polska może stać się krajem frontowym, a następnie nasz kraj - albo inne państwo będące członkiem NATO - może stać się celem Rosji. Wiele wskazuje na to, że następnym elementem testowania Polaków i testowania naszej odporności będzie być może atak na któregoś z naszych sojuszników - uznał Kamiński.

Zarówno prowadzący rozmowę Marek Tejchman, jak i gość RMF FM zgodzili się, że rosyjski atak na sojuszników Polski nie będzie oznaczał wjechania rosyjskich czołgów do danego miejsca. Bardziej możliwy jest scenariusz, w którym np. w Dyneburgu pojawiają się tzw. zielone ludziki. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, to zdaniem Kamińskiego Polacy powinni się wykazać sojuszniczą solidarnością. Polscy żołnierze będą musieli walczyć o niepodległość każdego kraju NATO zaatakowanego przez Rosjan - tak jak każdy żołnierz NATO będzie walczył o naszą niepodległość, jeśli to my zostaniemy zaatakowani - podkreślił senator.

Kamiński o "gigantycznym skandalu" w Ukrainie

Wicemarszałek Senatu w rozmowie skrytykował też słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w ostatnich dniach stwierdził, odnosząc się do protestów rolników, że "sytuacja na polskiej granicy już dawno przekroczyła granice ekonomii i moralności".

Zdobycie Awdijiwki unaoczniło nie tylko Ukrainie, ale całemu światu, że umocnienia, które rzekomo tam miały być zbudowane i powstrzymać Rosjan, nie powstały. Dwa dni temu prezydent (Petro - przyp.) Poroszenko zaapelował o utworzenie komisji śledczej Werchownej Rady (jednoizbowy parlament Ukrainy - przyp. RMF FM), która będzie musiała ustalić przyczyny tego gigantycznego skandalu. Sytuacja w Ukrainie robi się coraz bardziej dramatyczna. Na tym tle za szczególnie oburzające przyjmujemy fakty, jeżeli politycy ukraińscy za tę sytuację próbują przerzucać winę na polski rząd. Słowa prezydenta Zełenskiego, że rząd Polski zachowuje się w tej kwestii poza granicą moralności są słowami, które muszą zdumiewać - mówił senator.

Kamiński podkreślił, że Ukraińcy, którzy mówią, że protestujący w Polsce zablokowali przejazd sprzętu wojskowego na Ukrainę, kłamią. Żaden polski polityk nie dorobił się na wojnie na Ukrainie, a mogę powiedzieć, że chyba trochę ukraińskich polityków się na tej wojnie dorobiło - mówił.