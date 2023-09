To będzie trzecia tegoroczna odsłona akcji „Mistrzynie w Szkołach”. W poniedziałek w Markach pod Warszawą w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego tylko dla dziewcząt udział wezmą wybitne mistrzynie sportu ze złotą medalistką igrzysk olimpijskich, pływaczką Otylią Jędrzejczak na czele.

Zajęcia w Zgierzu, podczas poprzedniej edycji akcji / Paweł Sraba / Materiały prasowe

"Mistrzynie w Szkołach" to wyjątkowe zajęcia dla uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, ponieważ właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. W trakcie kilku lat realizacji naszego projektu widzę, jak zmienia się podejście tych dziewczyn do lekcji wychowania fizycznego. Pokazujemy im, że ćwiczenia, że aktywność fizyczna to coś, co ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie fizyczne i urodę, ale również na zdrowie psychiczne - mówi Otylia Jędrzejczak, pomysłodawczyni akcji.

W trakcie poniedziałkowego spotkania w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym z uczennicami spotkają się, oprócz najwybitniejszej polskiej pływaczki, także medalistka olimpijska z Tokio w kajakarstwie Justyna Iskrzycka, medalistka mistrzostw świata w rzucie młotem, a dziś trenerka mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego Joanna Fiodorow oraz Aleksandra Król, polska snowboardzistka, także medalistka mistrzostw świata.

Otylia Jędrzejczak / Paweł Sraba / Materiały prasowe

Lekcja, którą serwujemy naszym uczestniczkom, to fantastyczna zabawa przy muzyce, prowadzona przez renomowaną trenerkę personalną. Razem z dziewczynami ćwiczą oczywiście wszystkie mistrzynie, a później jest czas na długą rozmowę, podczas której poruszamy naprawdę wiele ważnych tematów i odpowiadamy na każde, czasem dość osobiste pytania. Te rozmowy zawsze są bardzo inspirujące. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania - dodaje Jędrzejczak.

To już trzecia tegoroczna odsłona akcji "Mistrzynie w Szkołach". Przed wakacjami wybitne polskie sportsmenki ćwiczyły z uczennicami w Zgierzu koło Łodzi i w Żninie w Kujawsko-Pomorskiem.

"Mistrzynie w Szkołach" odwiedzą Marki w poniedziałek, 18 września. Początek zajęć zaplanowano na godz. 10:30.