Deweloper Marvipol kupił od warszawskiego rolnika działkę na warszawskim Ursusie, w obszarze Gołąbki. Kwota transakcji wyniosła 70 milionów złotych za 3 hektary ziemi.

Pewien rolnik z Warszawy zrobił prawdopodobnie interes życia. Sprzedał deweloperowi swoją 3-hektarową działkę za 70 milionów złotych.

To oznacza, że metr kwadratowy kosztował ok. 2,3 tys. złotych - więcej, niż wynosi średnia cena działki w stolicy (ok. 1000 zł za m2) i znacznie więcej, niż średnia ogólnopolska, która wynosi ok 200-250 zł za m2.

Warto jednak pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od dzielnicy. W Śródmieściu ceny mogą sięgać nawet 5-6 tysięcy.

"Z rozmachem"

Działkę na warszawskim Ursusie kupił deweloper Marvipol, który poinformował o transakcji na swoich mediach społecznościowych.

"Wracamy na stołeczny Ursus, z rozmachem. Grupa Marvipol sfinalizowała zakup nieruchomości o powierzchni 3 hektarów, zlokalizowanej w tej zachodniej dzielnicy Warszawy. Na nieruchomości planujemy stworzyć osiedle mieszkaniowe" - czytamy w mediach społecznościowych.

Firma opublikowała raport zawierający informacje o transakcji.

"Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje, że w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2024 z 19 marca 2024 r., 5 lipca 2024 r. zawarta została przyrzeczona umowa zakupu nieruchomości. Transakcja została zawarta z osobą fizyczną niepowiązaną z Grupą Kapitałową Emitenta. Przedmiotem Umowy jest nieruchomość gruntowa o powierzchni około 3 ha położona w Warszawie, w dzielnicy Ursus, którą Emitent nabył za łączną cenę netto 70,00 mln PLN netto plus podatek VAT" - informuje w komunikacie Marvipol.