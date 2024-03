Szef MON poinformował, że na czele obrony cywilnej stanie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wcześniej, jak przypomniał, kierował nią szef Państwowej Straży Pożarnej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział też rozwijanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Szef MON poinformował, że niebawem projekt ustawy trafi do konsultacji społecznych; obecnie jest analizowany z samorządowcami, którzy - jak podkreślił - będą odgrywać kluczową rolę w obronie cywilnej i ochronie ludności.

W jego ocenie ten projekt ustawy będzie jednym z najważniejszych aktów prawnych, który zostanie przyjęty w tej kadencji Sejmu.

Powstaną wyspecjalizowane systemy ostrzegania i alarmowania

Jak zapowiedział na konferencji Marcin Kierwiński, powstaną m.in. wyspecjalizowane systemy ostrzegania, alarmowania czy przewidywania sytuacji niebezpiecznych. Bardzo ważna będzie też rola Państwowej Straży Pożarnej.

Szef MSWiA podkreślił, że każdy z Polaków ma obowiązek obrony ojczyzny, ale państwo ma też obowiązek bronić ludności. Ma otaczać ludność cywilną ochroną, ma tworzyć procedury, ma tworzyć rozwiązania, które w sytuacjach zagrożenia zadziałają tak, aby każdy Polak mógł czuć się bezpieczny - powiedział Kierwiński.

Zaznaczył, że chodzi o sytuacje skrajne, takie jak m.in. konflikt zbrojny, klęski żywiołowe, czy skażenia. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla aktualnego rządu absolutnym priorytetem - mówił szef MSWiA.

Dodał, że w ten proces włączone zostaną władze samorządowe. To oni muszą być tymi organami, które na odpowiednim poziomie będą podejmować krytyczne decyzje, a nad tym wszystkim oczywiście musi być państwo, które udostępnia zasoby, które posiada systemowe zasoby finansowe, zasoby służb. Tu bardzo ważna będzie rola Państwowej Straży Pożarnej - podkreślił szef MSWiA.

Wyjaśnił, że założenia tej ustawy podzielono na kilka filarów. Pierwsza kwestia to system ostrzegania, alarmowania i w ogóle przewidywania sytuacji niebezpiecznych. My musimy dążyć do tego i taki system zostanie zaprojektowany, aby wszelkie instytucje państwa, które posiadają tą zdolność docierania do pojedynczego człowieka, były w stanie przekazać informację o nadchodzącym zagrożeniu - mówił Kierwiński.



Zaznaczył, że chodzi m.in. o smsy, systemy dot. informacji głosowych, czy systemy wykorzystujące specjalistyczne systemy zarządzania kryzysowego. To będzie zintegrowany system, który doprowadzi do tego, że w tej sytuacji krytycznej każdy otrzyma precyzyjną informację, co się dzieje i co należy zrobić w tej sytuacji tak, żeby ten czas reakcji każdego z nas był jak najszybszy- zapowiedział szef MSWiA.



Podkreślił, że zaangażowane w to zostanie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Będą jasne kryteria określające zasady budowy nowych obiektów

Do prawa budowlanego zostaną wprowadzone jasne i bezpieczne kryteria określające, w jaki sposób mają być budowane nowe obiekty, by mogły one zostać wykorzystane także, jako tymczasowe miejsce ochrony ludności.

Wprowadzimy jasne i bezpieczne kryteria do prawa budowlanego - w jaki sposób mają być budowane nowe obiekty, tak żeby każdy obiekt miał podpiwniczenie, garaż, żeby te miejsca spełniały zasady, które mogą być tymczasowym miejscem ochrony ludności - przekazał minister.





Zapowiedział też wprowadzenie systemu dofinansowania takich rozwiązań. Ponieważ, jak tłumaczył, samorząd musi być wsparty w tym zakresie i jednocześnie musi w nim uczestniczyć.





Nowe wytyczne mają jasno mówić, czym jest schron, a czym miejsce schronienia. Mówię tutaj zarówno o budowlanych ochronnych, ale także o ukryciach doraźnych. Czasami wymagane są takie miejsca, czy to zdefiniowane przez samorządy czy nawet przez prywatnych właścicieli, gdzie ludność może w krótkim horyzoncie czasowym się ukryć. Tu wprowadzimy bardzo jasne kryteria ewidencjonowania tychże obiektów. (..) Każdy z takich obiektów będzie miał swoją fiszkę techniczną - wyjaśnił.

Przed wakacjami ustawa o obronie cywilnej ma trafić do Sejmu

Szef MSWiA Marcin Kierwiński chce, by ustawa o obronie cywilnej trafiła do Sejmu pod koniec maja. Żebyśmy przed wakacjami mogli powiedzieć: rozpoczynamy ciężką pracę nad konkretnymi rozwiązaniami - mówił.





Będziemy bardzo mocno stawiać na kwestię wzmocnienia społecznej odporności, tzn. każdy Polak musi być świadomy tego, z jakimi zagrożeniami może nam przyjść się mierzyć i jak reagować na poszczególne zagrożenia - podkreślił Kierwiński na piątkowej konferencji.

Wyjaśnił, że analizowane były rozwiązania skandynawskie oraz to, jak radzi sobie zaatakowana przez Rosję Ukraina.