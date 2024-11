W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego otwarto dziś wystawę iluminacji. Ekspozycja "Magiczny Botaniczny" będzie dostępna do 16 lutego.

Otwarcie wystawy / Piotr Nowak / PAP

Motywem przewodnim tegorocznej wystawy są cztery żywioły - ogień, woda, powietrze i ziemia. Na odwiedzających czeka niemal 40 świetlnych przystanków.

Wystawa "Magiczny Botaniczny" / Piotr Nowak / PAP

Ekspozycja zbudowana została z wykorzystaniem energooszczędnego oświetlenia LED.

W Ogrodzie Botanicznym UW pokazujemy nie tylko rośliny, ale też więź, jaka łączy nas ze światem przyrody. Planując nasze działania, chcemy uświadamiać, jak ważna jest ochrona przyrody w całym jej niezmierzonym bogactwie - podkreśla prof. Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW. Mamy nadzieję, że wystawa "Magiczny Botaniczny" nie tylko zachwyci naszych gości światłem, ale także skłoni do refleksji nad rolą przyrody w naszym życiu. Gdy wiele roślin i zwierząt szykuje się do zimowego snu, my chcemy wciąż przypominać, że jesteśmy częścią większej całości, którą musimy chronić dla przyszłych pokoleń - dodaje.

Wystawa w Ogrodzie Botanicznym UW / Piotr Nowak / PAP

W tym sezonie organizatorzy wystawy przygotowali także rodzinną grę terenową.

Wystawę można oglądać w Ogrodzie Botanicznym UW (Al. Ujazdowskie 4) od 9 listopada do 16 lutego, przez cały tydzień (poza wtorkami).