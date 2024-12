Wartę honorową przy trumnie pełnili żołnierze Wojska Polskiego. Przed katedrą zebrał się tłum kibiców Legii, którzy pożegnali ikonę klubu, m.in. skandując głośno nazwisko zmarłego.

Brychczy został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Tam miała miejsce m.in. salwa honorowa na jego cześć. Kibice odśpiewali "Sen o Warszawie" Czesława Niemena, który jest hymnem stołecznego klubu, odpalili race i skandowali: "Panie Lucjanie, szacunek zawsze zostanie".

"Wszystko co robił, robił bardzo dobrze"

Wspominając w rozmowie z PAP zmarłego były szkoleniowiec Legii i reprezentacji Polski Andrzej Strejlau powiedział, że Brychczy najlepiej spełniał się i wyrażał na boisku.

Wszystko co robił, robił bardzo dobrze. Był wspaniałym zawodnikiem i równie wspaniałym trenerem. Prezentował znakomitą technikę, miał ogromne czucie mięśniowe, no i popisywał się niezwykłą zwrotnością. Jego grę cechował spokój i rozwaga. Takim go będę wspominał, w tym smutnym i nostalgicznym dniu - zaznaczył.

Brychczy zmarł 2 grudnia, miał 90 lat. Pochodził ze Śląska, tam rozpoczęła się jego przygoda z futbolem, ale w wieku 20 lat trafił do Legii. Pozostał jej wierny do końca życia, przez 70 lat. Ze stołecznym klubem jako piłkarz po cztery razy wywalczył tytuł mistrza kraju i Puchar Polski. Trzy razy był królem strzelców ekstraklasy, w której występował przez 19 sezonów. Z dorobkiem 182 trafień jest drugim najskuteczniejszym zawodnikiem w historii ligi.

W reprezentacji Polski Brychczy wystąpił w oficjalnych meczach 58 razy, zdobywając 18 goli. Po zakończeniu kariery piłkarskiej wiele lat pracował w Legii jako trener, głównie asystent głównych szkoleniowców.

Słynny był jego pseudonim "Kici", który nadał mu węgierski trener Janos Steiner, gdyż to słowo w jego ojczystym języku znaczy "mały", co nawiązywało do postury Brychczego.