W ostatnim wykładzie otwartym w Radiu RMF 24 gościliśmy panią doktor Monikę Kornacką, psycholożkę i psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Rozmawialiśmy o tym, jak nasz mózg podsuwa nam czarne scenariusze i dlaczego nie zawsze powinniśmy się ich obawiać. Jak się okazuje, negatywne myśli mogą mieć dla nas również pozytywne konsekwencje.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Myśli negatywne - wróg czy sojusznik?

Co najmniej kilkukrotnie - tak na pytanie o ilość negatywnych myśli, które przeszły jej przez głowę tego dnia, odpowiedziała dr Monika Kornacka, gość Wykładu otwartego w Radiu RMF24. Nasza ekspertka szybko dodała, że jest wdzięczna swojemu mózgowi za podsuwanie jej tych czarnych scenariuszy.

Jak tłumaczy, w zależności od tego, co z nimi zrobimy, mogą one być nam bardzo przydatne, a nawet niezbędne.

Kluczowe jest, jak podkreśla ekspertka, odróżnienie myśli negatywnych, które są adaptacyjne i pomagają nam w codziennym funkcjonowaniu, od tych, które zwiększają ryzyko zaburzeń i pogarszają nasz nastrój.

Do czego mogą się przydać negatywne myśli? Na przykład do tego, żeby zrozumieć jakąś sytuację z przeszłości albo przygotować się na jakieś trudne wydarzenia w przyszłości. No i bardzo ważna funkcja takich negatywnych myśli to też zmotywowanie nas do działania. Kiedy najczęściej mamy taką motywację, żeby coś zmienić w naszym życiu? Kiedy czujemy jakiś dyskomfort, czegoś się obawiamy. To najczęściej zmusza nas niejako do działania - mówi nasza ekspertka.

Kiedy negatywne myślenie staje się problemem?

Dr Kornacka wskazuje, że nadmiar powtarzających się myśli negatywnych i myślenie katastroficzne mogą być czynnikiem ryzyka w wielu zaburzeniach, począwszy od zaburzeń nastroju, przez zaburzenia lękowe, aż po uzależnienia i zaburzenia odżywiania.

Problemem jest więc nie sama obecność negatywnych myśli, ale ich nadmiar i brak adaptacyjnych funkcji.

Jak rozróżnić przydatne myśli od szkodliwych?

Zdaniem ekspertki, kluczowe jest, czy myślimy o danej sytuacji w sposób konkretny, czy też nasze myśli są abstrakcyjne i oderwane od rzeczywistości.

Konkretne myślenie pozwala nam na przygotowanie się do trudnych wydarzeń i motywuje do działania. Natomiast abstrakcyjne myślenie, generalizowanie i oderwanie od szczegółów uniemożliwia rozwiązanie problemu i zweryfikowanie negatywnych myśli.

Na zakończenie Wykładu otwartego, pani dr Kornacka życzyła wszystkim nie tylko dobrych myśli, ale również zaakceptowania faktu, że czasami mamy też te negatywne. Ważna jest świadomość, że mogą one również pełnić w naszym życiu pozytywną rolę.

