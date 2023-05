Funkcjonariusze mazowieckiej KAS wspólnie z policjantami CBŚP na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejnych sześć osób w śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej działającej w Wólce Kosowskiej. Gang zajmował się wystawianiem fałszywych faktur i praniem pieniędzy.

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. rachm. Justyna Pasieczyńska poinformowała, że zatrzymani byli członkami grupy, która wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT. Grupa tworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury, dokumentujące zakup i sprzedaż artykułów tekstylnych oraz innych towarów - wyjaśniła.



Fikcyjne spółki były rejestrowane na obywateli Ukrainy i Polski. Wśród członków grupy są m.in. obywatele narodowości polskiej, nigeryjskiej i wietnamskiej - podkreśliła. Podała, że to kolejne zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli w Wólce Kosowskiej - dodała.



Szóstka podejrzanych - pięciu mężczyzn i kobieta - po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Pięciu mężczyzn i jedna kobieta podejrzani są o wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę 64,5 miliona złotych, w tym także popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej oraz przestępstwo prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ponad 14 milionów złotych - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.

Wśród zatrzymanych kierujący grupą i bankier grup przestępczych

Prokurator Marcin Saduś podał, że wśród zatrzymanych jest kierujący grupą, osoby ze ścisłego kierownictwa, a także osoba uchodząca za bankiera hinduskich grup przestępczych. Wobec podejrzanych, z których część przyznała się do popełnia zarzucanych czynów oraz opisała w wyjaśnieniach swój udział w procederze, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych - przekazał.



Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec trzech podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - podkreślił prokurator.



Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie przypomniał w rozmowie z PAP, że śledztwie aktualnie status podejrzanych mają 34 osoby. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że zorganizowana grupa przestępcza, w skład której wchodziły osoby narodowości m.in. polskiej, ukraińskiej i hinduskiej działała w latach 2017-2022 w województwie mazowieckim - zaznaczył.



Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu, bez uiszczania należnych podatków - wyjaśnił prokurator.



Następnie uzyskane ze sprzedaży towarów, głównie poprzez centrum handlowe w Wólce Kosowskiej, środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Republiki Chińskiej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szacuje się, że łączną kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość ponad 325 milionów złotych - dodał.



Za przestępstwa zarzucane podejrzanym grozi od roku do 10 lat więzienia, zaś w przypadku przestępstwa tzw. zbrodni vatowskiej kary nawet do 25 lat pozbawienia wolności.