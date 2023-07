Jak informuje reporter RMF FM, jeszcze dzisiaj, przy pomocy specjalistycznego pojazdu, podniesiony ma zostać wrak rozbitego samolotu cessna.

PKWL o katastrofie w Chrcynnie

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która bada katastrofę w Chrcynnie, poinformował we wtorek, że podczas wznoszenia po wykonaniu manewru "touch and go" samolot zderzył się z budynkiem aeroklubu, w którym przebywały inne osoby.

"PKBWL podjęła badanie wypadku z udziałem samolotu Cessna 208 B, do którego doszło 17 lipca w godzinach wieczornych na lądowisku Chrcynno. Podczas wznoszenia po wykonaniu manewru 'touch and go' samolot zderzył się z budynkiem aeroklubu, w którym przebywały inne osoby" - poinformowano na stronie PKBWL.

Sprecyzowano, że na pokładzie samolotu znajdowało się trzech pilotów, w tym instruktor, który poniósł śmierć na miejscu. "W wyniku zdarzenia łącznie śmierć poniosło 5 osób a 8 odniosło poważne obrażenia. Samolot uległ zniszczeniu" - napisano.

"Touch and go" to jeden z manewrów w lotnictwie, który pozwala załodze samolotu na dotknięcie pasa startowego przez koła maszyny, a następnie natychmiastowe poderwanie jej do lotu.

Katastrofa lotnicza w Chrcynnie / Państwowa Straż Pożarna

Co z czarną skrzynką?

Jak ustalił nasz reporter Michał Dobrołowicz w samolocie nie było czarnej skrzynki, bo nie ma też takiego obowiązku. Oznacza to, że przyczyny wypadku będą ustalane przede wszystkim na podstawie oględzin prowadzonych w zniszczonym hangarze i na podstawie opinii biegłych.

Jak tłumaczy natomiast ekspert lotnictwa Paweł Jajkowski cessna jest samolotem, który zgodnie z przepisami nie musi być wyposażony w czarną skrzynkę, ponieważ ma niższą masę. Jak podkreśla, jeżeli ktoś chciałby czarną skrzynkę zainstalować, mógłby to zrobić.

Natomiast standardowo nie był on wyposażony w żadne urządzenie rejestrujące. Nie znam konfiguracji tego konkretnego samolotu, mogło natomiast być w nim zamontowane inne urządzenie rejestrujące parametry silnikowe, położenie itd. - zaznaczył Paweł Jajkowki.

Ekspert wyjaśnił również, że generalnie przyjęło się, że ogon samolotu jest najbardziej bezpieczny, dlatego tam montuje się czarne skrzynki. Czarną skrzynkę umieszcza się zwykle z tyłu kadłuba w okolicach ogona tzw. statecznika pionowego, ale na przykład w lotowskich embraerach umieszczana jest ona z przodu oraz z tyłu i one dokładnie rejestrują to samo - podkreślił. Jajkowski.

Czarna skrzynka rejestruje dane związane z lotem samolotu. Zaprojektowana jest w sposób zwiększający możliwość przetrwania wypadku lotniczego. Zapis z czarnej skrzynki wykorzystywany jest w celu ustalenia przyczyn i przebiegu nienormalnego zachowania samolotu, w szczególności po wypadku do badania jego przyczyn. Nie każdy rejestrator danych znajdujący się w samolocie jest jednak czarną skrzynką. Stosowane są też, na przykład, rejestratory serwisowe.

Katastrofa lotnicza w Chrcynnie / Państwowa Straż Pożarna

Katastrofa w Chrcynnie

Do wypadku doszło w poniedziałek w Chrcynnie w powiecie nowodworskim (Mazowieckie). Samolot Cessna 208 B podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą.

Jeden z pilotów znających lotnisko w Chrcynnie przekazał nieoficjalnie PAP, że budynek, w który uderzył samolot to nie hangar (w hangarze stoją samoloty) ale pomieszczenie, w którym przechowywane są spadochrony oraz znajduje się bufet.

Katastrofa lotnicza w Chrcynnie / Państwowa Straż Pożarna