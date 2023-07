Pytana o to, czy przyczyną katastrofy mogła być pogoda, odparła, że "jako przypuszczalną przyczynę możemy podawać warunki meteorologiczne".

Na miejscu pracuje co najmniej 16 zastępów straży pożarnej. Jest też kilkanaście karetek pogotowia.

Rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Justyna Sochacka przekazała, że w akcji biorą udział cztery śmigłowce LRP: z Warszawy, Płocka, Olsztyna i Sokołowa Podlaskiego.

O możliwe przyczyny katastrofy zapytaliśmy Łukasza Rapacza, który jest pilotem Cessny.

Lotnictwo samo w sobie jest piękną pasją, ale wymaga szacunku. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem pośpiechu. Ogromna część wypadków zaczyna się od jakichś małych niedopatrzeń. Ważne jest też to, by nie spekulować. Wiążący będzie dla nas raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych - stwierdził.

Każdy z nas pilotów szkoli się przez wiele miesięcy, lat, a tak naprawdę przez całe życie. Nie chciałbym spekulować, natomiast mogło dojść do wielu różnych zdarzeń. (...) Powietrze to nie jest autostrada, chociaż na autostradach też bywają dziury. Atmosfera jest różna - w jednych miejscach jest gęstsze powietrze, w innych - mniej gęste, bardziej nasłonecznione. To wszystko wpływa na to, jak się lata, jak się pilotuje samoloty - dodał w rozmowie z RMF FM.

O to, jak wyglądają procedury badania tego typu wypadków, pytaliśmy Macieja Laska - byłego szefa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotnicznych. Jak podkreślał, przedstawiciele PKBWL wejdą na miejsce zdarzenia dopiero po zakończeniu akcji ratowniczej.

Trudno jest wyrokować, co było przyczyną. Komisja musi porozmawiać ze świadkami zdarzenia, musi sprawdzić dane techniczne samolotu - żeby wykluczyć przyczynę techniczną - tłumaczył. Każdą z hipotez trzeba wyjaśnić - niektóre są odrzucane szybciej, niektóre są analizowane dłużej - dodał.