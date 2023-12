18-letni uczeń, który w szkole w Kadzidle k. Ostrołęki (Mazowieckie) zaatakował nożem troje swoich kolegów, decyzją sądu trafi do aresztu. Albert K. ma postawione zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób, za co grozi mu co najmniej 15 lat pozbawienia wolności, a maksymalnie nawet kara dożywocia.