Jest tymczasowy areszt wobec 71-letniego Zbysława C., który w środę w Poznaniu śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego chłopca.

Miejsce zbrodni / Beniamin Piłat / RMF FM

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec 71-letniego Zbysława C. na okres trzech miesięcy - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak

Posiedzenie w sądzie odbyło się bez udziału tego pana, natomiast na posiedzeniu był obecny jego obrońca - podkreślił prokurator.

Zbysław C. będzie izolowany na oddziale szpitalnym aresztu śledczego.

W środę w Poznaniu 71-letni Zbysław C. z nieznanych przyczyn zaatakował nożem 5-letniego chłopca, który z przedszkolną grupą szedł na wycieczkę na pocztę. Ranił dziecko w klatkę piersiową. Maurycy trafił do szpitala. Lekarzom nie udało się jednak uratować jego życia.

Zarzuty i areszt mimo niemożliwości przesłuchania Zbysława C.

71-latka na miejscu zbrodni obezwładnili świadkowie zdarzenia, którym pomogła policjantka po służbie. Ze względu na stan zdrowia trafił do szpitala. Znajduje się tam pod dozorem policji.

Wczoraj Zbysławowi C. postawiono zarzuty. Postanowienie to dotyczy zarzutu zabójstwa tego chłopca poprzez zadanie ciosu i spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią - podkreślił Wawrzyniak.

Rzecznik powiedział też, że stan zdrowia podejrzanego nie pozwala na przesłuchanie go.

Otrzymaliśmy informację ze szpitala, że Zbysław C. jest niezdolny w chwili obecnej do brania udziału w czynnościach procesowych. Niedawno weszły jednak w życie przepisy, które umożliwiają wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów bez konieczności przesłuchania podejrzanego. W przypadku skierowania do sądu wniosku o tymczasowy areszt, sąd też nie musi tego mężczyzny przesłuchiwać - wyjaśnił.

Tuż przed zbrodnią mężczyzna zaczepiał inne osoby

Już wczoraj na konferencji prokurator Wawrzyniak przyznał, że przed zabójstwem mężczyzna zaczepiał sprzedawczynię w sklepie i groził, że ją zabije. Potem innemu mężczyźnie pokazał nóż. Ani on, ani kobieta nie zgłosili tego na policję.

Później 71-latek podszedł do grupy przedszkolaków. Powiedział, że wszystkich zabije. Uderzył, zaatakował, zadał cios - powiedział rzecznik.

Miał grozić, że wysadzi kamienicę

Zbysław C. mieszkał w kamienicy na poznańskim Łazarzu, tuż przy miejscu, w którym zaatakował chłopca. 71-latek mieszkał tam wraz z siostrą, na trzecim piętrze budynku.

Wiadomo, że wcześniej leczył się neurologicznie, miał zaburzenia somatyczno-psychiczne. Miał zmiany w mózgu.

W rozmowie z dziennikarzami mieszkańcy okolicy opowiadali, że 71-latek był agresywny już wcześniej. Słyszałam, że miał z okna krzyczeć, że wysadzi tę kamienicę - mówiła jedna z kobiet.

Inna z mieszkanek Łazarza zauważyła, że "ten mężczyzna mieszkał tutaj chyba od zawsze". On miał psa, tego psa ciągnął, i tego psa wyzywał, gdzieś tam szarpał. Znałam go i większość znajomych też kojarzy, kim jest. Chyba też lubił sobie trochę nadużyć, ale nie znam go tak, żeby widzieć, ale to tak wyglądało po prostu - powiedziała.

Kobieta pytana, czy 71-latek sprawiał wrażenie kogoś, kto mógłby się posunąć do takiej zbrodni powiedziała: "wie pani jak to jest, ktoś idzie ulicą i krzyczy, nigdy nie zdajemy sobie sprawy, że on może zrobić krzywdę drugiej osobie". Czasami patrzymy na niego i mówimy - no krzyczy, może wypił. A jednak trzeba reagować na wszystko - powiedziała.

Zbysław C. nigdy nie był notowany

Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak pytany, czy policja miała wcześniej sygnały od mieszkańców okolicy, sąsiadów mężczyzny, że czują się zagrożeni jego zachowaniem, zaznaczył, że "ten mężczyzna nigdy wcześniej nie był notowany".

Dodał, że z dotychczas zebranych przez funkcjonariuszy informacji wynika, że mężczyzna zachowywał się "niepokojąco" od dwóch dni. Natomiast - jak podkreślił Borowiak - "nie było żadnego zgłoszenia w tej sprawie na 112".

Dodał też, że z dotychczas uzyskanych informacji nie wynika, by ze strony tego mężczyzny "były to takie zachowania, które by wzbudzały u ludzi jakieś zaniepokojenie, że rzeczywiście może być niebezpieczny, czy może komuś zrobić krzywdę".