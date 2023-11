"My, Polacy chcemy być wolni, chcemy być niepodlegli i nie chcemy podlegać Niemcom" - powiedział Jarosław Kaczyński w przemówieniu w ramach społecznych obchodów w przededniu Narodowego Święta Niepodległości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wspomniał również o "utracie przez Polskę niepodległości" i "planie Unii Europejskiej, mającym doprowadzić do anihilacji polskiego państwa".

Jarosław Kaczyński / Paweł Supernak / PAP

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości i w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej ulicami stolicy przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wyszli z archikatedry warszawskiej, przechodząc przez Krakowskie Przedmieście na plac Piłsudskiego.

Kiedy spotykaliśmy się tutaj w latach poprzednich (...), to mówiłem zawsze o tamtym czasie, o jedności tych, którzy mimo różnic walczyli o niepodległość, choć często byli przed tym w ostrym konflikcie. O konieczności połączenia myśli i czynu, o tym wszystkim, co doprowadziło do tego cudu, bo często mówiono o tym i mówi się dzisiaj o cudzie niepodległości - powiedział pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Jarosław Kaczyński.

Mówiłem to będąc jednocześnie, jak miliony Polaków, przekonanym, że jesteśmy niepodlegli, że są różne ograniczenia, niekiedy daleko idące, te wynikające z naszej przynależności do Unii Europejskiej, ale to są ograniczenia przyjęte dobrowolnie, przyjęte dla uzyskiwania pewnych korzyści i te korzyści są rzeczywiście faktem, że w każdej chwili nasz naród może podjąć także inne decyzje - wskazał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"My, Polacy chcemy być wolni"

Jarosław Kaczyński złożył kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Wicepremier podkreślał, że "jest już przygotowany plan, konkretny plan, którego wprowadzenie w życie przez Unię Europejską, prowadziłoby nie tylko do pozbawienia nas niepodległości, nie tylko pozbawienia nas suwerenności, ale wręcz do anihilacji polskiego państwa". Stalibyśmy się terenem zamieszkiwania Polaków, rządzonym z zewnątrz, bo taki plan został przyjęty przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego - powiedział.

Jak zaznaczył, jest jeszcze kilka kroków do wykonania w tej kwestii, które mogą trwać dłużej lub krócej. Ale chodzi o efekt. Powtarzam: to, co już jest - co ma być, co prawda, przedmiotem dalszych obrad różnych organów - jest niczym innym jak realizacją planu, który można określić krótko: likwidacja. Likwidacja naszej niepodległości - mówił prezes PiS.

Według Kaczyńskiego niepodległość Polski ma być tylko "historycznym incydentem". Tamta (od 1918 roku - przyp. red.) trwała troszkę ponad dwadzieścia lat, ta (po 1989 roku - przyp. red.) ma trwać trzydzieści kilka, ale ma za rok, za dwa, za trzy lata się zakończyć - przekonywał.

Prezes PiS mówił, że konieczny jest wielki wysiłek i wielka konsolidacja narodu, by ten proces zatrzymać. Inne narody mogą decydować, jak chcą. My, Polacy chcemy być wolni. Chcemy być niepodlegli, nie chcemy podlegać Niemcom. Bo to jest w istocie plan niemiecki zawarty w umowie koalicyjnej niemieckiego rządu, prezentowany w istocie wprost jako dążenie do niemieckiej hegemoni przez kanclerza Olafa Scholza - podkreślił prezes PiS.