Coraz więcej osób znajduje schronienie w punkcie recepcyjnym na Bielanach. Aktualnie zakwaterowano tam około 80 osób. W Liceum Ogólnokształcącym im. Domeyki przy Staffa przygotowano 250 łóżek.

Punkt recepcyjny na Bielanach / Przemysław Mzyk / RMF MAXXX

Jak informuje reporter RMF MAXXX Przemek Mzyk - w hali będą wydawane trzy posiłki dziennie, jest też strefa z herbatą, kawą i przekąskami. Dla dzieci zorganizowano kącik zabaw.

/ Przemek Mzyk RMF MAXXX / RMF MAXXX

W punkcie trwa też zbiórka darów. Poniżej lista najpotrzebniejszych rzecz.

Produkty spożywcze: konserwy, jedzenie z puszki oraz instant, woda 0,5 litra, soki, syrop owocowy, mleko, chrupki kukurydziane, płatki do mleka, sucharki, herbatniki, batoniki typu musli, czekolada, słodycze dla dzieci.

Produkty higieniczne, kosmetyki: szczotki i gumki do włosów, spinki, mydła antybakteryjne oraz hypoalergiczne, pomadki do ust, balsamy nawilżające dla dzieci, chusteczki higieniczne, puder dla dzieci, żel do higieny intymnej, maszynki do golenia (jednorazówki), pianka do golenia, patyczki do uszu, nowa bielizna (majtki damskie/dziecięce, skarpetki damskie/dziecięce), sztućce, miseczki plastikowe.

Dla łatwiejszej segregacji najlepiej kupić większą liczbę danego produktu, np. zgrzewkę wody, mleka, żeli do mycia. Dary można zostawiać przez całą dobę.