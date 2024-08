Historyczne biało-czerwone opaski i archiwalne dokumenty z czasów Powstania Warszawskiego trafiły dzisiaj do zbiorów Muzeum Powstania. Przekazał je syn uczestników tamtych wydarzeń, Zbigniew Zbyszyński.

Powstańcze opaski należały do Juliusza Lecha Zbyszyńskiego, pseudonim "Zbyszek" oraz Jadwigi Ireny Zbyszyńskiej-Grzybowskiej, pseudonim "Mariola".

To pamiątka rodzinna. Opaski były przechowywane, w specjalnym pudełku, wyjmowane były przy okazji rodzinnych i wspomnień. Dzięki temu, że były tak dobrze przechowywane, są w tak dobrym stanie. Mój ojciec należał do Batalionu "Zośka". Przemycił swoją opaskę do obozu, bo był internowany - opisuje w rozmowie z naszym reporterem Zbigniew Zbyszyński.

Dzisiaj osiemdziesiąta rocznica rzezi Woli. Wieczorem w stolicy odbędą się uroczystości związane tą rocznicą. Według historyków, zginęło wtedy ponad 50 tysięcy mieszkańców. O rzezi Woli moi rodzice mówili, jak o bardzo bolesnym wydarzeniu. Ale nigdy nie mówili, że zrobili błąd biorąc udział w powstaniu. Oni po prostu poszli walczyć - podkreśla Zbigniew Zbyszyński.