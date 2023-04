Na warszawskiej Woli w ciepłych promieniach słońca wygrzewał się gekon lamparci. Przybysz nie spodobał się lokalnym wronom, które postanowiły go przepędzić. Uratowany przez strażników miejskich trafił do centrum CITES przy warszawskim zoo.

Egzotyczny gekon wygrzewał się na trawniku na Woli / Straż Miejska

W samo południe dorosły gekon wygrzewał się leniwie na słońcu na Polu Elekcyjnym przy ul. Obozowej. Nikomu nie przeszkadzał, jednak nie zyskał przychylności u lokalnych wron, które zaczęły go atakować. Na szczęście zauważyła to przebywająca na placu zabaw kobieta, która odgoniła wrony i wezwała strażników z Ekopatrolu.

Nie był chory ani ranny, więc zgłaszająca zareagowała w porę. To piękny gekon lamparci, który miał około 15 cm długości. Takie okazy pochodzą z Azji i są chętnie w Polsce hodowane. Potrzebują ciepła, żywią się owadami. Prawdopodobnie ten osobnik został wypuszczony na trawnik, bo w sąsiedztwie nie ma budynków mieszkalnych - powiedział inspektor Sebastian Ryczkiewicz z Ekopatrolu straży miejskiej.



Funkcjonariusze zaopiekowali się gadem. Zabrali go do pojemnika i bezpiecznie przewieźli do centrum CITES przy warszawskim zoo.



Gekon lamparci (Eublepharis macularius) nazywany też: gekon tygrysi lub eublefar tygrysi. Łacińska nazwa oznacza "plamisty o prawdziwych powiekach" i wzięła się od jego ruchomych powiek. Jest to jedyny gekon, który potrafi zamknąć oczy.



Młode jaszczurki pokryte są ciemnymi pręgami ma jasnym tle, niczym tygrys. Z czasem te pasy zamieniają się w coraz mniejsze plamki. Drobne cętki na zwykle żółtym lub pomarańczowym tle sprawiają, że skóra gekona przypomina sierść lamparta.



Występuje na pustyniach i półpustyniach o twardym podłożu w rejonach Azji Mniejszej i Środkowej. Gekon tygrysi świetnie dostosowuje się do zmieniających się warunków. Zamieszkuje tereny lekko wilgotne, gdzie latem temperatura osiąga 40 stopni Celsjusza, a zimą spada poniżej 20 stopni w dzień. Nocą pojawiają się nawet przymrozki.



Te piękne gekony posiadają zdolność autotomii - odrzucenia ogona w sytuacji zagrożenia życia. Później ogon odrasta, choć nie jest już segmentowany i wyraźnie różni się od pierwotnego.

W ogonach tych jaszczurek magazynowane są zapasy tłuszczu i wody. Dzięki temu gekon potrafi przeżyć nawet kilka miesięcy bez pożywienia.



Pod przednimi łapkami u tych zwierzaków można zauważyć niewielkie zgrubienia. Są to woreczki wapniowe. W nich gekony lamparcie magazynują wapń, by korzystać z tego wyjątkowo ważnego dla nich pierwiastka w razie potrzeby.



Jest bardzo często hodowany w domach. Na skutek rozmnażania gekonów lamparcich przez hodowców, powstało wiele odmian, które nie występują w naturze.