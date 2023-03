Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zaopiekowało się malutkim gekonem, który został znaleziony w kapuście, zakupionej w popularnej sieci handlowej. Zwierzak znalazł już nowy dom u jednej z inspektorek KTOZ.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP/EPA

O niecodziennym zdarzeniu poinformował KTOZ w swoich mediach społecznościowych. Według opiekunów zwierząt jest to druga tego typu sytuacja w ostatnim czasie - poprzednio był to gekon, który przyjechał do Polski na tirze.



Tym razem taki jegomość został znaleziony w kapuście, zakupionej w jednej z popularnych sieci handlowych - relacjonują pracownicy KTOZ. Jak zaznaczyli, kilkucentymetrowy maluch na szczęście został w porę odkryty, a pani - nabywczyni kapusty, zgłosiła się do krakowskiego biura Towarzystwa z prośbą o pomoc w tej niecodziennej sytuacji.



Zwierzak weekend spędził u naszej koleżanki, a dzisiaj przeprowadza się do domku stałego u Ani - inspektorki KTOZ - poinformowano.

