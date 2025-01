W stolicy władze miasta nie wystawią przeznaczonych do zbierania tekstyliów kontenerów. Trzeba je oddać do organizacji charytatywnych lub do jednego z czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

/ Shutterstock

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa frakcja odpadów, czyli tekstylia. Tym samym odpady tekstylne nie mogą być już wyrzucane do kontenerów z odpadami zmieszanymi.

To zadanie gmin. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na swoim terenie.



Nie będzie jednak dodatkowych kontenerów na tego typu odpady w wiatach śmietnikowych, co mogłoby generować dodatkowe koszty dla mieszkańców. Zamiast tego zużyte ubrania i tekstylia będzie można oddać do dowolnego PSZOK-u na terenie Warszawy. Wszystkie już od dawna mają kontenery przystosowane do odbioru tekstyliów - wyjaśniła rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.



Dodała, że jeśli chodzi o ubrania i tekstylia w dobrym stanie, to oczywiście nadal będzie można je wrzucić do kontenerów organizacji charytatywnych.



W Warszawie działają cztery PSZOK-i: przy ul. Płytowej 1 - Białołęka, przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów, przy ul. Tatarskiej 2/4 - Wola, przy ul. Kampinoskiej 1 - Bielany.



PSZOK-i są czynne w dni robocze (w godz. 11-19) oraz w soboty (w godz. 9-17), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia (Wigilia) i soboty Wielkanocnej.



Do PSZOK-ów zlokalizowanych przy ul. Płytowej 1, ul. Tatarskiej 2/4 i ul. Kampinoskiej 1 mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone. PSZOK przy ul. Zawodzie 1 ich nie przyjmuje.



Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką.