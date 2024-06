"Wystosowaliśmy list do organizatorów wypoczynku wakacyjnego, żeby zwrócili szczególną uwagę w tym zakresie" - mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, pytany o walkę z rozprzestrzeniającym się m.in. wśród młodych ludzi uzależnieniem od fentanylu. "Wydaje się, że problem ma charakter lokalny, co nie znaczy, że powinniśmy go bagatelizować" - stwierdził Frankowski.

Mariusz Frankowski - wojewoda mazowiecki / Rafał Guz / PAP W Polsce do tej pory po fentanylu zmarły 4 osoby - w lutym trzy w Żurominie (woj. mazowieckie), a pod koniec zeszłego roku jedna w Poznaniu. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przypomniał na konferencji, że fentanyl jest lekiem. Jak podkreślał, należy oddzielić zażywanie go przez osoby, które mają takie zalecenie, od wykorzystywania go w charakterze narkotyku. I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu insp. Piotr Janik przekazał, że funkcjonariusze analizują każdą sprawę, w której dostają choćby najmniejszy sygnał, że może mieć to związek z fentanylem. Odniósł się też do informacji medialnych o 30 zgonach w Żurominie, spowodowanych rzekomo przez przedawkowanie fentanylu. Analizujemy sprawy z 11 lat. Postępowania się toczą i nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć - dodał. Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała wczoraj, że od 17 czerwca Centrum e-zdrowia monitoruje przepisywanie leków psychotropowych i narkotycznych, w tym opioidów takich jak np. fentanyl. Codziennie sporządzany będzie raport z tego monitoringu. W przypadku niepokojących wniosków będzie on kierowany do Komendy Głównej Policji. Fentanyl to syntetyczny opioid, bardzo silny środek stosowany w leczeniu intensywnego bólu, m.in. w przypadkach onkologicznych. Niestety, wyszedł poza placówki medyczne. Eksperci twierdzą, że uzależnia szybciej niż heroina. Dilerzy narkotyków sprzedają go w postaci plastrów, z których ekstrakt podaje się dożylnie Zobacz również: Fentanyl za Ujgurów. USA uklękły przed "dyktatorem" z Chin?